Hôn nhân 12 năm của nghệ sĩ Kiều Oanh

Diễn viên hài Kiều Oanh cho biết 12 năm gắn bó, chị và nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất chưa một ngày cãi vã vì luôn biết cách nhường nhịn.

Cuối tháng 11, diễn viên tham gia phim điện ảnh Bẫy tiền - tác phẩm về nạn lừa đảo trực tuyến, đóng cùng Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng. Ông xã là một trong những người đầu tiên khuyến khích Kiều Oanh trở lại màn ảnh sau tám năm. "Chúng tôi là điểm tựa của nhau trong cuộc sống lẫn công việc", diễn viên nói.

Kiều Oanh ở buổi giới thiệu dự án điện ảnh mới, tháng 11 tại TP HCM. Ảnh: Mai Nhật

Vợ chồng Kiều Oanh bén duyên từ đầu thập niên 2010, khi đó chị đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Gặp nhau lần đầu trong một đoàn phim, ấn tượng của Kiều Oanh về Hoàng Nhất là bề ngoài điềm tĩnh, nghiêm túc, đối lập với chị - người hoạt ngôn, thích đùa giỡn. Thấy Kiều Oanh còn mải trò chuyện dù phim sắp bấm máy, anh khó chịu, lớn tiếng nhắc nhở tại trường quay, nhưng chị chỉ cười xòa và không nói gì. Lúc đó, anh nghĩ thầm: "Ủa, sao cô này lạ ghê?".

Tiếp xúc lâu ngày, anh dần cảm mến ở Kiều Oanh sự dễ thương, hòa đồng, hay quan tâm đến mọi người. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, cả hai dần gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Anh chinh phục chị ở những cử chỉ chăm sóc tinh tế. Diễn viên thường xuyên bị lạnh chân mỗi lần lên máy bay, tàu xe, giọng hát do đó cũng dễ bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Hoàng Nhất luôn đem theo vài đôi tất cho chị trong những đợt đi diễn chung.

Một lần, anh tặng chị miếng ngọc giữ gìn từ nhỏ như một tín vật, mong Kiều Oanh cảm thấy luôn có anh bên cạnh. Từ những điều giản dị, Kiều Oanh nhận ra đây là người chị có thể tin tưởng để "nắm tay đi đến cuối con đường". Năm 2013, họ quyết định về chung nhà.

Kiều Oanh bên chồng - Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiều Oanh nói may mắn khi có Hoàng Nhất sát cánh, đồng lòng suốt 12 năm qua. Thời điểm khó khăn nhất với chị là năm 2018, khi sinh con thứ hai bằng phương pháp mổ. Thời gian đầu, chị chỉ nằm một chỗ, anh một tay xoay xở, lo cho hai bé. Hoàng Nhất thay tã, cho Callie Yến Xuân bú sữa bình những lúc vợ mệt mỏi, yêu thương Whitney Yến Khang (con riêng của Kiều Oanh với chồng cũ) như con ruột.

Đôi nghệ sĩ quan niệm hạnh phúc không phải tự nhiên có mà cần giữ gìn, vun đắp từng ngày. Từ việc chăm con đến dọn dẹp nhà cửa, nếu người này bận, người kia sẵn sàng làm thay. Họ không tổ chức đám cưới vì tin rằng điều quan trọng nhất là sự đối đãi tử tế, chân thành với nhau. "Vợ chồng tôi chưa một lần cãi vã, bất đồng vì luôn học cách nhường nhịn", Kiều Oanh nói.

Vợ chồng Kiều Oanh - Hoàng Nhất bên hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài thời gian đi diễn, vợ chồng chị luôn dành ưu tiên ở bên các con. Họ chọn cách bầu bạn, tôn trọng sở thích và khuyến khích, tạo điều kiện cho hai bé theo đuổi đam mê. Con gái lớn - Whitney Yến Khang - đang học lớp 12, dự tính theo học ngành âm nhạc, còn con gái nhỏ mới bảy tuổi. Họ chung quan điểm dù làm trong lĩnh vực nào cũng cần học hành đến nơi, đến chốn.

Kiều Oanh nói chăm chỉ làm việc để tạo nền tảng tài chính vững chắc cho hai con. Vợ chồng chị cố gắng tích lũy, để lại một phần tài sản cho Whitney và Callie, "dù khó khăn đến mấy cũng không đụng vào". Với cả hai, đó là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ.

Kiều Oanh khoe sở trường ca vọng cổ hơi dài trong tiết mục cùng Hoàng Nhất năm 2016 Kiều Oanh khoe sở trường ca vọng cổ hơi dài trong tiết mục cùng Hoàng Nhất năm 2016. Video: YouTube Nguyễn Lâm

Sau nhiều sóng gió, diễn viên tâm niệm hạnh phúc gói gọn trong hai chữ "bình yên". Theo Kiều Oanh, cuộc sống hiện tại không quá giàu sang nhưng chị ít chịu áp lực về kinh tế bởi suy nghĩ "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Cả hai không chuộng hàng hiệu, bữa cơm đôi khi đơn giản là tô canh, dĩa cá kho, chén nước mắm. "Hai chữ giàu - nghèo khó nói, nhưng với tôi, giàu có là khi cuộc sống ngày ba bữa ăn, con cái khỏe mạnh, được học hành đầy đủ", chị nói.

Ở tuổi 51, Kiều Oanh biết ơn vì mỗi ngày vẫn được đứng trên sân khấu. Ít xuất hiện trên truyền thông nhưng mỗi lần đi diễn ở các tỉnh từ Bắc đến Nam, đôi nghệ sĩ luôn được bà con chào đón nồng nhiệt. Chị có lượng khán giả riêng nhờ những video hài, cải lương nổi tiếng thập niên 1990 nên thường được mời diễn với mức thù lao tương xứng. Diễn viên cảm nhận chất giọng của mình không giảm sút theo thời gian, thậm chí có thể lên tông cao hơn trước.

Kiều Oanh, Hoàng Nhất hát trích đoạn "Mùa xuân cưới em" ở "Ký ức vui vẻ" 2021 Kiều Oanh, Hoàng Nhất hát trích đoạn "Mùa xuân cưới em" ở chương trình "Ký ức vui vẻ" 2021. Video: Đông Tây

Hơn 30 năm làm nghề, Kiều Oanh vẫn xem bản thân là "tân binh" ở điện ảnh, bởi chưa có vai để đời trên màn ảnh rộng. Diễn viên quan niệm trong cuộc sống, mọi thứ muốn vững chắc nên diễn ra tuần tự, theo từng nấc thang một. Ngày trước, ở kịch nói, phim truyền hình, chị đi lên từ vai quần chúng, đào phụ, sau đó dần được mời đóng chính. "Tôi tin trên đời, mọi chuyện đều có sự sắp đặt, đồng thời không có gì là quá muộn. Tôi vẫn học hỏi từng ngày, chờ vai diễn lớn nhất", chị cho biết.

Kiều Oanh sinh năm 1974, quê An Giang, từng theo học khoa Cải lương, trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Vừa ra trường, chị đoạt huy chương vàng trong Liên hoan Sân khấu Toàn quốc 1995 với danh hiệu Diễn viên trẻ tài năng.

Kiều Oanh đóng vai Sáu trong "Những nẻo đường phù sa" - phim truyền hình gây sốt năm 1997 Kiều Oanh đóng vai Sáu trong "Những nẻo đường phù sa" - phim truyền hình gây sốt năm 1997. Video: TFS

Sau thời gian gắn bó với ca cổ, chị dần chuyển qua kịch nói, ghi dấu với nhiều tiểu phẩm hài cùng Tấn Beo, Bảo Chung. Diễn viên còn góp mặt trong các phim truyền hình: Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng, Ông thần nước. Nhiều vai của chị dù là nhân vật phụ vẫn được khán giả nhiều thế hệ nhớ đến, như Năm Xuân - cô đào tài sắc, đoản mệnh trong phim truyền hình Đất phương Nam.

Tam Kỳ