Hôn người lạ, cô gái phải đi cấp cứu

AnhThân mật với người lạ trong quán bar, cô gái phải nhập viện vì mắc bệnh do virus gây ra.

Gần tốt nghiệp đại học, Singleton Neve McRavey quyết định tiệc tùng cùng bạn bè mình tại một quán bar địa phương. Cô gái 22 tuổi gặp một người đàn ông lạ, tán tỉnh và hôn nhau trên sàn nhảy.

"Tôi độc thân kể từ tháng 3. Tôi đã đi chơi mỗi cuối tuần với các bạn nữ để thư giãn. Thỉnh thoảng tôi gặp một chàng trai ở quán bar, trò chuyện và hôn nhau", cô nói.

Buổi tiệc tùng mới nhất cũng để ăn mừng McRavey nộp xong luận án tốt nghiệp. Vì được điểm cao, cô quyết định tự thưởng cho mình một buổi vui chơi.

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, tuy nhiên sáng hôm sau, cô bị đau họng dữ dội. Ban đầu, McRavey cho rằng bản thân bị viêm amidan. Các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn trong vòng 24 giờ tiếp theo.

"Tôi thức dậy và thậm chí không thể nuốt nước bọt", cô nói.

Khi bắt đầu tiết nước bọt nhiều đến nỗi bị sặc, cô đến gặp bác sĩ gia đình và được kê đơn kháng sinh. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng. Các tuyến ở cổ của McRavey sưng lên, cô đổ mồ hôi và nôn mửa, yếu đến mức không thể đi lại. Cô quay lại bệnh viện một vài lần và uống thêm thuốc, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Hôn người lạ có thể dẫn đến lây nhiễm virus. Ảnh: Pexel

Cô quyết định đến bệnh viện tuyến trên và được chẩn đoán mắc bệnh sốt tuyến do virus Epstein-Barr (EBV) gây ra. Sốt tuyến còn được gọi là "bệnh hôn" do lây lan qua đường nước bọt, khi hai người hôn nhau, uống chung cốc nước. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia, bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, đôi khi trẻ nhỏ mắc phải do ngậm đồ chơi.

Biểu hiện của sốt tuyến là thân nhiệt cao, đau họng dữ dội, sưng tuyến ở cổ, mệt mỏi. Các triệu chứng thường thuyên giảm sau hai đến ba tuần, song một số bệnh nhân báo cáo mệt mỏi kéo dài 7 tháng.

McRavey đã trải qua hơn ba tuần nằm ở giường bệnh. Cô bỏ lỡ lễ tốt nghiệp, chỉ có thể lên sân khấu để nhận bằng, chụp ảnh, sau đó quay trở lại viện nghỉ ngơi tiếp. Do có hệ miễn dịch yếu, cơ thể cô phải vật lộn chống lại nhiễm trùng, cần nhiều tuần mới khỏe lại.

McRavey chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo những cô gái độc thân khác không hôn người lạ bừa bãi nếu đề kháng yếu.

"Tôi nghĩ mình còn trẻ, tiệc tùng là một phần văn hóa. Nhưng sau khi mọi thứ xảy ra, tôi sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm với bản thân. Vì bị bệnh, tôi sẽ không hôn ai đó trong thời gian dài. Nhưng người đã hôn tôi có vẻ không quan tâm đến điều đó lắm", cô nói.

Thục Linh (Theo NHS, Daily Mail)