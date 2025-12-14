Hơn một tỷ đồng tái thiết 4 trường học vùng lũ

Hệ thống cửa, trần nhà đổ sập, trang thiết bị hư hỏng sau bão lũ tại 4 điểm trường ở Đắk Lắk, Khánh Hòa được De Heus và Quỹ Hy vọng tài trợ kinh phí khắc phục.

Ngày 10/12, đại diện Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress và Công ty De Heus Việt Nam trao hơn một tỷ đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Điền (xã Diên Điền), Tiểu học Cam Hòa 1 (xã Cam Lâm) thuộc tỉnh Khánh Hòa; Mầm non An Thạch (xã Tuy An Đông) và THCS Lê Văn Tám (xã Phú Mỡ) thuộc tỉnh Đắk Lắk. Đây là các cơ sở giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11.

Tại Đắk Lắk, Trường Mầm non An Thạch và THCS Lê Văn Tám nhận gói hỗ trợ 575 triệu đồng. Khoản kinh phí này dùng để gia cố móng, xây lại 25 m tường rào đổ sập, sửa chữa hệ thống cửa, mái vòm và mua sắm lại thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời đã bị lũ cuốn trôi.

Đại diện đoàn tài trợ trao bảng tài trợ tượng trưng cho Trường Mầm non An Thạch. Ảnh: Ngọc Anh

Ông Lê Xuân Ngọ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Đông nhớ lại thời điểm nước lũ dâng cao, nhấn chìm toàn xã trong biển nước. Trong 10 trường học bị thiệt hại trên địa bàn, Mầm non An Thạch chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi toàn bộ hồ sơ, thiết bị điện tử hư hỏng hoàn toàn. Tương tự, tại xã Phú Mỡ, Trường THCS Lê Văn Tám cũng rơi vào cảnh hoang tàn với nhiều phòng học vỡ kính, bung chốt cửa, bong tróc trần nhà.

Cách đó hơn 150 km, hai điểm trường tại Khánh Hòa là Tiểu học Cam Hòa 1 và Mầm non Diên Điền cũng vừa trải qua đợt ngập sâu tới 3,5 m. Nước lũ rút đi để lại lớp bùn non dày đặc, sân trường và các phòng học tầng trệt hư hại, sách vở học sinh bị cuốn trôi.

"Sáng 20/11 trở lại trường, chúng tôi choáng váng trước cảnh tượng tan hoang, không biết xoay xở nguồn nào để khắc phục", thầy Phan Xuân Huy, Hiệu trưởng Tiểu học Cam Hòa 1 chia sẻ.

Toàn cảnh thiết bị học tập, sách vở đồ dùng hư hỏng do ngập tại trường Mầm non Diên Điền. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trước tình hình đó, đoàn công tác đã trao gần 440 triệu đồng giúp hai trường tại Khánh Hòa dựng lại tường rào, bổ sung trang thiết bị để học sinh sớm ổn định học tập. Ông Ngô Trung Việt, Phó chủ tịch xã Diên Điền đánh giá sự hỗ trợ từ De Heus và Quỹ Hy vọng là nguồn lực kịp thời, giúp địa phương giải quyết khó khăn sau cơn bão "chưa từng có".

Ông Phạm Trí Hùng, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung - De Heus Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực của thầy cô và học sinh vùng lũ. Ông tin rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các trường sớm vượt qua nghịch cảnh.

Cô giáo tại trường TH Cam Hoà 1 đang phơi sách vở của học sinh bị ngâm nước. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tháng 11 vừa qua, bão số 13 và mưa lũ gây thiệt hại lớn cho khu vực Nam Trung Bộ. Riêng Khánh Hòa thiệt hại vật chất hơn 5.000 tỷ đồng, Đắk Lắk gần 5.500 tỷ đồng, trong đó hàng trăm cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng.

Chương trình "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy vọng phát động từ đầu năm 2025 đến nay đã huy động được hơn 15,6 tỷ đồng. Trong đó, De Heus Việt Nam đồng hành 2,2 tỷ đồng hỗ trợ tái thiết 10 trường học tại Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và trao tặng 16.000 cuốn vở cho học sinh.

Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ.

Quỳnh Anh