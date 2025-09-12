Hơn một tuần lẩn trốn của kẻ phân xác người tình ở Tây Ninh

Nguyễn Thanh Nhã sát hại người tình trong cơn cuồng ghen, phân xác phi tang, bỏ trốn về quê, kể sự việc với người em sau đó tội ác bại lộ.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã làm rõ hành vi phạm tội Giết người của Nhã, 51 tuổi.

Hôm cảnh sát dẫn giải Nhã về khu nhà trọ tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An cũ) để thực nghiệm hiện trường, người dân xung quanh nói khó tin ông ta có thể gây ra "tội ác kinh hoàng". Họ cho hay những ngày sống ở đây Nhã khá hiền lành.

Chính quyền xã Khánh Hưng - nơi Nhã cư trú, xác nhận người này không có tiền án, tiền sự; chỉ mới rời địa phương hơn nửa năm để đi làm công nhân.

Nguyễn Thanh Nhã thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Tội ác trong cơn cuồng ghen

Theo điều tra, đầu năm nay Nhã quen biết, nảy sinh tình cảm với chị Lan (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An cũ) - đã ly hôn và có hai con. Cặp đôi sau đó chuyển đến sống chung tại khu trọ, cùng làm công nhân.

Thời gian gần đây, Nhã nghi ngờ chị Lan "có quan hệ tình cảm phức tạp" nên thường xuyên ghen tuông dẫn đến cãi vã.

Nhã khai, tối 29/8 thấy người tình đi cùng một người đàn ông khác. Ông ta nổi cơn ghen, yêu cầu về nói chuyện nhưng chị Lan không đồng ý. Đêm hôm đó, tại phòng trọ, hai người tiếp tục cự cãi.

Nghi phạm cho biết cố níu kéo tình cảm nhưng bị chị Lan xô ra, thậm chí cầm dao đe dọa. Trong lúc tức giận, ông ta giật con dao, dùng tay đánh vào đầu khiến chị Lan bất động, tử vong tại chỗ.

Lo sợ bị phát hiện, Nhã phân xác nạn nhân, bỏ cùng quần áo vào bao tải. Giữa khuya, ông ta dùng xe máy của chị Lan chở bao tải rời khỏi phòng trọ.

Sau khi chạy hơn 70 km, đến đoạn đường vắng ở xã Mộc Hóa (Long An cũ), Nhã vứt thi thể rồi quay lại dọn dẹp phòng trọ, trở về quê ở xã Khánh Hưng sinh hoạt bình thường.

Một tuần lẩn trốn của kẻ phân xác người tình Camera an ninh tại khu trọ ghi cảnh Nhã dùng xe máy chở thi thể người tình phi tang.

Ngày 7/9, người dân xã Mộc Hóa đi làm đồng phát hiện bao tải to màu đỏ, bốc mùi tử thi. Cảnh sát xác định bên trong là thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn, đang phân hủy, cùng nhiều đồ đạc.

Cùng thời điểm, gia đình chị Lan đến công an trình báo mất liên lạc với người thân. Trong khi đó, người em của Nhã cũng báo công an xã về việc nghe anh trai kể đã sát hại người tình.

Bị triệu tập làm việc, lúc đầu Nhã chối tội. "Mất hơn một ngày đấu tranh, đưa ra các bằng chứng, ông ta mới thừa nhận hành vi. Nếu chậm trễ ngăn chặn, nhiều khả năng nghi phạm bỏ trốn qua khu vực biên giới Campuchia gần đó", cán bộ điều tra cho biết.

Bao tải thi thể nạn nhân được người dân phát hiện. Ảnh: Nam An

Nam An