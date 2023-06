Hơn một triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 27/6, hơn một triệu thí sinh cả nước có mặt tại gần 2.300 điểm thi để làm thủ tục, nghe quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023.

Hà Nội là nơi có thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Chiều nay, hơn 102.000 thí sinh đổ về 4.300 phòng thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. Thời tiết mát mẻ, chừng 28 độ khiến nhiều thí sinh đến trường thi với tâm trạng thoải mái.

Tại điểm thi trường Phan Huy Chú - Đống Đa, Bùi Kim Yến, trường THPT Kim Liên, được cả bố và mẹ đưa đi làm thủ tục thi, dù nhà cách trường chỉ 3 km. Sau khi xem danh sách và sơ đồ, Yến được hướng dẫn gửi vật dụng cá nhân tại nhà thể chất. Theo quy định, mỗi điểm thi phải bố trí khu vực để đồ cách phòng thi 25 m nhằm tránh gian lận thi cử. Cán bộ coi thi liên tục nhắc nhở thí sinh về việc không mang đồ dùng bị cấm vào phòng thi.

Yến đã trúng tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao song vẫn định sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào Đại học Giao thông vận tải.

"Mục tiêu của em là trên 25 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa). Em khá hồi hộp vì đây là mức điểm cao", Yến nói.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Tại trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, từ 13h15, nhiều thí sinh đã có mặt. Các em tập trung trước hai bảng dán danh sách và sơ đồ phòng thi ở trước cổng để tìm phòng. Số khác đứng thành nhóm trò chuyện.

Nguyễn Hồng Ngọc, học sinh trường THPT Lương Văn Can, cho biết đây là kỳ thi lớn nhất em tham dự trong suốt 12 năm học nên có chút hồi hộp. "Điều em mong muốn nhất bây giờ là thời tiết hai ngày tới dịu mát như hôm nay", Ngọc nói.

Dự định dùng điểm Văn, Sử, Địa để xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ngọc hy vọng có thể đạt khoảng 24 điểm. Nữ sinh chú ý đọc lại quy chế, hướng dẫn làm bài để tránh sai sót không đáng có.

Đúng 14h, gần 700 thí sinh ở đây được gọi vào phòng, phát giấy báo dự thi, sau đó cán bộ coi thi phổ biến quy chế, trong đó nhấn mạnh nhiều lưu ý khi làm bài thi tự luận và trắc nghiệm cùng việc điền thông tin sao cho chính xác. Phía ngoài, một số thí sinh đến muộn vội vã tìm phòng thi. Điểm thi có bố trí cán bộ hướng dẫn các em.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã điều động 19.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi; gần 600 thanh tra. Sát ngày thi, các đơn vị liên tục được nhắc nhở không chủ quan, kiểm tra kỹ mọi khâu để kịp thời xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Tại TP HCM, chiều nay trời nắng gắt, nhiệt độ lên đến 33 độ C. Từ 13h45, phần đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh. Hoàng Quyên, học sinh trường THPT Tân Túc, thoải mái trước ngày thi bởi đã trúng tuyển hai trường đại học bằng phương thức xét học bạ.

"Em vẫn cố gắng đạt kết quả cao nhất nhưng không áp lực", Quyên nói. Nữ sinh hy vọng đề thi Văn sẽ đề cập tác phẩm Vợ chồng A Phủ hoặc Đất nước.

Sáng nay, 42 học sinh lớp 12 trường THCS - THPT Thạnh An ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, đã được giáo viên hỗ trợ đưa vào đất liền bằng tàu để tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Các em được bố trí nghỉ ngơi, sinh hoạt gần hai điểm thi. Nhà trường cử 5 giáo viên đi cùng để hỗ trợ. Đồn Biên phòng Thạnh An và Ban Tuyên giáo Thành uỷ tặng mỗi học sinh 500.000 đồng tiền mặt cùng dụng cụ học tập. Ngoài ra, mạnh thường quân hỗ trợ 10 thùng mì tôm, xúc xích.

Như Ý, thí sinh ở xã đảo Thạnh An, cho biết nhận được nhiều lời động viên từ thầy cô, bộ đội biên phòng, người nhà. Dù điều kiện đi thi đặc biệt, vất vả hơn các bạn nhưng em tự hứa sẽ cố gắng làm bài tốt, có điểm số cao để đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Nhật, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thí sinh từ xã đảo Thạnh An di chuyển vào đất liền sáng 27/6. Ảnh: HP

Kỳ thi năm nay TP HCM có hơn 85.000 thí sinh. Ngoài 156 điểm thi chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 6 điểm thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động lên đến 14.595 người.

Sở phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong giải tỏa nhanh các khu vực có nguy cơ kẹt xe, để cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Thành phố cũng lên phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường. Trong đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ kiểm tra an toàn cháy nổ tại các điểm thi, trực 24/24.

TP HCM thực hiện giao đề thi vào mỗi buổi sáng và nhận bài thi vào chiều cùng ngày, không để đề, bài thi qua đêm tại các điểm. Việc này sẽ có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an, nhằm đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Các thi sinh tại điểm trường THPT Trưng Vương quận 1 TP HCM chiều 27/6. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Hải Phòng, kỳ thi được tổ chức tại 43 điểm thi với 22.723 thí sinh. Thành phố điều động 3.285 cán bộ tham gia công tác coi thi; gần 350 người chấm thi.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, Hải Phòng có hai điểm thi ở huyện đảo Cát Hải, cách trung tâm thành phố 30 km. Đề thi và cán bộ coi thi với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh đã ra đảo bằng phà. Bài thi sau đó được chuyển về đất liền để chấm.

Thí sinh lớn tuổi nhất tham gia kỳ thi năm nay là anh Vũ Đình Hoàng, sinh năm 1986. Ngoài các môn bắt buộc, anh Hoàng chọn tổ hợp Khoa học xã hội để lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Anh Hoàng cho hay nhập ngũ từ năm 2004 khi đang học dở lớp 11 do gia đình khó khăn. Sau khi ra quân, anh Hoàng đang làm ở UBND phường Đồng Hòa. Để đủ điều kiện phấn đấu và đáp ứng công việc, anh đã đi học bổ túc và tham gia thi tốt nghiệp năm nay.

"Tôi đã ôn thi rất chăm chỉ và quyết tâm đạt điểm cao", anh Hoàng nói.

Anh Vũ Đình Hoàng (áo xanh nhạt) - thí sinh lớn tuổi nhất tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại nhiều tỉnh, thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá các địa phương đã chuẩn bị chu đáo. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, các kịch bản, phương án dự phòng tình huống về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, cung ứng điện... đều được chuẩn bị. Các tỉnh cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ để đảm bảo không thí sinh nào vì khó khăn kinh tế hay đi lại mà không thể tham gia kỳ thi.

Trong hai ngày thi tới, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đi kiểm tra tại 5 tỉnh, thành và động viên thí sinh, cán bộ làm công tác thi.

Với buổi làm thủ tục chiều nay, thí sinh lưu ý đến đúng điểm thi được ghi trên giấy báo dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày sinh, đối tượng và khu vực ưu tiên, các em phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ ở điểm thi để được xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất các giấy tờ cần thiết, các em phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để được xem xét, xử lý.

Thí sinh cũng cần chú ý lắng nghe cán bộ coi thi phổ biến về quy chế thi, lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông được sử dụng tại điểm thi để tránh đến muộn trong các buổi thi và những sai sót không đáng có, dẫn đến vi phạm quy chế.

Ngày Buổi Môn thi Bắt đầu Thời gian làm bài 27/6 Chiều Làm thủ tục 14h00 28/6 Sáng Văn 7h35 120 phút Chiều Toán 14h30 90 phút 29/6 Sáng Bài thi KHTN 7h35 150 phút Bài thi KHXH 7h35 150 phút Chiều Ngoại ngữ 14h30 60 phút

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 28-29/6. Điểm thi tốt nghiệp được công bố vào 8h ngày 18/7.

Năm ngoái, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của cả nước là 98,57%.

Nhóm phóng viên