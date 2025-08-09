Hơn một triệu người nhập cư trái phép tự rời Mỹ

Chính quyền Trump cho biết hơn một triệu người nhập cư không giấy tờ đã tự nguyện rời Mỹ kể từ khi nước này siết chặt kiểm soát biên giới.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem ngày 8/8 thông báo kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và siết kiểm soát nhập cư, hơn một triệu người vào Mỹ trái phép đã tự nguyện rời đi và không trường hợp nào vượt biên vào Mỹ trong ba tháng qua.

Bà Noem cho biết hàng nghìn người đã "tự trục xuất" thông qua ứng dụng CBP Home được DHS ra mắt hồi tháng 3. Chính quyền Trump cũng đã bắt hàng trăm nghìn "tội phạm nhập cư bất hợp pháp" trong thời gian này.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, chúng tôi chứng kiến mức độ an ninh như vậy tại biên giới", bà Noem phát biểu trong họp báo ở Chicago. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ biên giới và bắt tội phạm nguy hiểm, trục xuất những kẻ giết người, hiếp dâm, buôn ma túy, buôn người".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tới nhà tù ở El Salvador hôm 26/3. Ảnh: Reuters

Ông Trump cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ và đã có động thái tăng đáng kể nhân lực cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đơn vị liên bang là mũi nhọn chủ lực trong mục tiêu này.

Bà Noem cho biết ông Trump đã phân bổ cho DHS nguồn lực để tuyển thêm 10.000 sĩ quan ICE. "Chúng tôi mới chỉ mở cửa tuyển dụng chưa đầy một tuần, và đã có hơn 80.000 ứng viên đăng ký", bà nói. DHS cũng đã gỡ bỏ giới hạn tuổi với các vị trí ứng viên cho ICE.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã tuyên bố rằng ICE cần đặt mục tiêu bắt tối thiểu 3.000 người nhập cư mỗi ngày.

Áp lực chỉ tiêu đã thúc đẩy ICE tiến hành các chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn ở nhiều địa phương, đặc biệt là những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Theo khảo sát được CNN tiến hành và công bố ngày 20/7, 55% người Mỹ được hỏi nói chính quyền Trump "đã đi quá xa" trong nỗ lực trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng 2.

Đức Trung (Theo AFP, AP)