Hơn một triệu đồng cặp bưởi thỏi vàng trước Tết Giáp Thìn

Giá mỗi cặp bưởi thỏi vàng, vuông, hồ lô cho Tết Giáp Thìn dao động 1-1,2 triệu đồng, rẻ hơn 10-30% so với năm ngoái và được nhiều khách đặt mua từ sớm.

Một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng các sản phẩm trái cây tạo hình đã "hút" khách đặt từ sớm.

Ông Huỳnh Thanh Tâm (Bến Tre), người được ví là "phù thủy" trái cây tạo hình, cho biết năm nay cung ứng ra thị trường 2.000 trái dừa, 1.500 trái bưởi tạo hình hồ lô, thỏi vàng. 70% số này đã được doanh nghiệp đặt mua để xuất đi thị trường nước ngoài dịp Tết.

"Nhiều đối tác ngỏ ý đặt mua trái cây tạo hình để bán phục vụ người Việt tại nước ngoài, nhưng tôi chỉ nhận số lượng có hạn vì sản phẩm này làm công phu, tốn thời gian", ông Tâm nói với VnExpress.

Bưởi thỏi vàng được nhiều khách ưa chuộng với mong muốn một năm sung túc. Ảnh: Thanh Tâm

Không riêng bưởi, dừa tạo hình của Bến Tre cũng được khách chuộng. Các nhà vườn tại Hậu Giang năm nay dự kiến cung ứng khoảng 2.000-3.000 trái bưởi hồ lô cho thị trường Tết Giáp Thìn. Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất bưởi hồ lô nhà vườn Phú Hữu Thành (huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết hiện 68-80% lượng hàng của các nhà vườn ở Hậu Giang đã được khách đặt mua.

Hàng được khách "chốt" số lượng từ một tháng trước Tết, nhưng giá lại giảm 10-30% so với mọi năm. Mỗi trái dừa hồ lô được nhà vườn của ông Tâm bán 250.000 đồng, bưởi thỏi vàng, hình vuông dao động 1-1,2 triệu đồng một cặp. Mức giá này giảm 30% so với năm ngoái.

Bưởi vuông tại nhà vườn Bến Tre. Ảnh: Thanh Tâm

Cũng theo nhà vườn, sản lượng bưởi tạo hình thấp hơn so với các năm trước Covid-19, do cây bị lão hóa. Ngoài ra, họ chủ động giảm sản lượng trái tạo hình bởi dự báo sức mua dịp Tết năm nay giảm, người dân thắt chặt chi tiêu so với mọi năm. "Chúng tôi giảm sản lượng trái để tránh dư nguồn cung, vì loại trái này chỉ bán chạy nhất dịp lễ, Tết", chủ một nhà vườn chia sẻ.

Dù vậy, mẫu mã trái cây tạo hình cho dịp Tết Giáp Thìn năm nay được các nhà vườn đầu tư, cho ra sản phẩm bắt mắt hơn. Nhiều nhà vườn đã bỏ ra số tiền lớn để cải tiến khuôn cho nở bề rộng, thay đổi phông chữ nổi nên sản phẩm đều và đẹp hơn mọi năm.

Ngoài bưởi, dừa, thị trường trái cây tạo hình năm nay có thêm đào tiên hồ lô in chữ Tài - Lộc, với giá 300.000-700.000 đồng một trái.

Thi Hà