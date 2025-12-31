Hơn một thập kỷ Lotteria Challenge Cup 2025 ươm mầm tài năng nhí

Hà NộiLotteria Challenge Cup lần 12 khép lại với ngôi vô địch thuộc về trường Tiểu học Trần Văn Ơn cùng nhiều suất học bổng cho các cầu thủ nhí, ngày 27/12.

Lotteria Challenge Cup, lần đầu tổ chức năm 2013, là sân chơi thể thao uy tín cho bóng đá học đường. Mùa giải thứ 12 quy tụ 62 đội từ 7 tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng... Giải đấu tạo cơ hội cho các cầu thủ nhí phát triển tài năng và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.

Đại diện các trường góp mặt trong vòng chung kết Lotteria Challenge Cup 2025. Ảnh: Lotteria Việt Nam

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra ngày 27/12 tại sân vận động trường Đại học Sư phạm Hà Nội với sự góp mặt của 9 đội có thành tích xuất sắc trong mùa giải. Chuỗi trận đấu diễn ra với những pha giành bóng kịch tính. Các cầu thủ nhí thể hiện kỹ thuật tiến bộ, tinh thần thể thao lành mạnh, công bằng cùng ý thức kỷ luật cao.

Đội trường Tiểu học Trần Văn Ơn giành chức vô địch sau khi thắng 2-0 trong trận chung kết. Ngôi vị á quân thuộc về trường Tiểu học Ngọc Châu. Trong khi trường Tiểu học An Thịnh và Ngô Gia Tự lần lượt về ba, tư. Các đội còn lại giành giải khuyến khích. Ngoài ra ban tổ chức còn trao thêm giải fair-play cho trường Tiểu học An Thịnh vì thi đấu đúng mực.

Các cầu thủ nhí tự tin thi đấu trên sân cỏ. Ảnh: Lotteria Việt Nam

Ngoài là sân chơi thể thao, giao lưu giữa các trường, Lotteria Challenge Cup 2025 còn là cơ hội để nhiều tài năng bóng đá nhí tỏa sáng. Cụ thể, danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất được trao cho Bạch Tấn Lộc (trường Tiểu học Trần Văn Ơn) và Vũ Trung Hiếu (trường Tiểu học Ngọc Châu) với 8 bàn thắng mỗi em.

Em Phạm Quốc Vương (trường Tiểu học Ngọc Châu) giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc vòng chung kết. Huấn luyện viên xuất sắc mùa giải thuộc về thầy Hà Niệm Tiến (trường Tiểu học Trần Văn Ơn).

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (TP HCM) nhận Cup vô địch Lotteria Challenge Cup mùa 12. Ảnh: Lotteria Việt Nam

Tiếp nối thành công từ những mùa trước, Lotteria Challenge Cup tập trung tạo sân chơi thể chất lành mạnh và nâng cao giá trị nhân văn qua việc trao học bổng khuyến học cho các trường có đội bóng đạt thành tích cao tại vòng loại. Cụ thể, tại Hà Nội và TP HCM, trường giành giải Nhất nhận 30 triệu đồng, giải nhì nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Vinh (Nghệ An) và Hạ Long (Quảng Ninh), trường đạt giải nhất nhận được 20 triệu đồng.

Đại diện Lotteria Việt Nam (phải) trao học bổng khuyến học cho đại diện trường Tiểu học An Thịnh (trái). Ảnh: Lotteria Việt Nam

Ông Choi Keeyeoul, Tổng giám đốc Lotteria Việt Nam cho biết những suất học bổng này nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực và đam mê bóng đá. Theo ông, chung kết giải đấu vừa qua là cột mốc ý nghĩa trong hành trình lan tỏa tình yêu bóng đá mà Lotteria luôn theo đuổi tại Việt Nam.

"Trong hơn một thập kỷ qua, Lotteria Challenge Cup đã góp phần nuôi dưỡng đam mê thể thao của hàng nghìn cầu thủ nhí trên cả nước. Sự đổi mới về quy mô, chất lượng tổ chức và chiều sâu giải đấu minh chứng cho cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc trở thành thương hiệu được yêu thích bởi các thực khách nhí", đại diện Lotteria cho biết.

Ông Choi Keeyeoul, Tổng giám đốc Lotteria Việt Nam phát biểu tại vòng chung kết. Ảnh: Lotteria Việt Nam

Lotteria thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1998. Thương hiệu hiện có hơn 250 cửa hàng tại 52 tỉnh thành và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh song song các chương trình trách nhiệm xã hội.

Đan Minh