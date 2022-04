Hơn một tháng cứu tàu 'anh em' Ever Given mắc cạn

MỹMột năm sau khi Ever Given kẹt ở Suez, tàu Ever Forward do cùng một công ty điều hành, mắc cạn ở Vịnh Chesapeake hơn một tháng qua.

Phải mất năm tuần và ba lần cố gắng, đến khoảng 7 giờ sáng chủ nhật (17/4), tàu Ever Forward mới được giải cứu thành công ở vịnh Chesapeake (Mỹ). Con tàu này cũng thuộc cùng công ty điều hành tàu Ever Given từng mắc kẹt ở kênh đào Suez đúng một năm trước.

Được chất gần 5.000 container, tàu Ever Forward đang trên đường đến Norfolk (Virginia) từ Baltimore (Maryland) thì bị mắc cạn ở vịnh gần kênh Craighill gần bờ Đại Tây Dương của Mỹ, hôm 13/3. "Các báo cáo ban đầu cho thấy không có thương tích, ô nhiễm hoặc hư hỏng đối với tàu do mắc cạn", Cảnh sát biển Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Tuần duyên Mỹ tiếp cận con tàu Ever Forward. Ảnh: Reuters

Điều may mắn của Ever Forward là nó bị mắc kẹt cách Baltimore khoảng 32 km về phía đông nam, không cản trở luồng lạch như sự cố của tàu "anh em" Ever Given đã làm xáo trộn logistics toàn cầu đúng một năm trước đó.

Cảnh sát biển, cùng với cơ quan môi trường của Maryland và Evergreen Marine nạo vét bên dưới con tàu một tuần. Hai tuần sau khi mắc cạn, nỗ lực giải cứu nó lần đầu được tiến hành nhưng bất thành.

Họ đã thử lại vào ngày hôm sau, nhưng con tàu vẫn không nhúc nhích. "Các chuyên gia cứu hộ xác định rằng họ sẽ không thể thành công vì tàu Ever Forward trong tình trạng quá tải", Cảnh sát biển Mỹ cho biết sau đó.

Đến hôm 4/4, nhà chức trách công bố một kế hoạch mới. Họ sẽ tiếp tục nạo vét lớp trầm tích sâu 13m, đồng thời dỡ các container của Ever Forward lên sà lan và đưa chúng trở lại Baltimore. Sau khi tải trọng của con tàu được giảm bớt, các tàu kéo và sà lan sẽ cố gắng kéo nó ra bãi cạn trong khi nhà chức trách tiếp tục theo dõi khả năng gây ô nhiễm. Một kiến trúc sư hải quân và chuyên gia cứu hộ sẽ theo dõi từ xa sự ổn định của con tàu.

Chiến lược mới này sẽ mất khoảng hai tuần, theo cảnh sát biển, đồng thời nói thêm rằng nó mang lại "cơ hội tốt nhất để Ever Forwar nổi trở lại thành công". Vào đầu ngày chủ nhật (17/4), nỗ lực cuối cùng đã thành công. Con nào nổi trở lại và được giải thoát bởi 2 sà lan và 5 tàu kéo.

Sau đó, các bồn chứa nước của tàu sẽ được bơm đầy để đảm bảo con tàu có thể chui lọt qua cầu Chesapeake Bay an toàn trên đường tới một khu neo đậu ngoài khơi Annapolis. Các thanh tra viên hàng hải sẽ kiểm tra thân tàu trước khi Cảnh sát biển cho phép nó quay trở lại Cảng Baltimore để lấy các container đã bốc dỡ.

Tàu Ever Forward đi qua cầu Chesapeake Bay sau khi được giải cứu hôm 17/4. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết họ đã phải bốc dỡ bớt 500 container khỏi con tàu và nạo vét hơn 200.000 mét khối đất cát từ lòng cửa sông. Chúng sẽ được sử dụng đắp bờ chống xói mòn tại đảo Poplar, một vùng đất dài ba dặm ở vịnh Chesapeake.

Đại úy David O’Connell, Chỉ huy Cảnh sát biển khu vực Maryland, cho biết việc con tàu mắc kẹt là một "điều hiếm khi xảy ra". Ông cũng cho rằng quy mô và độ phức tạp của công cuộc giải cứu này mang tính "lịch sử". Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra lý do con tàu này bị mắc cạn.

Ever Forward bị mắc kẹt khoảng một năm sau khi Ever Given, một trong những con tàu chở container lớn nhất thế giới chắn ngang kênh đào Suez. Ever Given, dài bị kẹt vào ngày 23/3/2021 tại con kênh được cho là xử lý khoảng 10% lưu lượng hàng hải thương mại toàn cầu. Tại thời điểm đó, 367 tàu không thể đi qua kênh. Vụ tai nạn là sự cố lớn với ngành vận tải biển, đóng băng gần 10 tỷ USD thương mại mỗi ngày.

Còn với Ever Forward, trong một tuyên bố, William Doyle, Giám đốc điều hành của Cơ quan Quản lý Cảng Maryland, mô tả nhiệm vụ giải cứu nó là "nỗ lực vượt bậc", được hỗ trợ bởi "thủy triều dâng vào chủ nhật Phục sinh ở vịnh Chesapeake".

Phiên An (theo NYT, Fox)