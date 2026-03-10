Hôn mê, vỡ mạch máu võng mạc sau chuỗi ngày thức đêm ăn vặt

Một nam nhân viên công nghệ ngoài 30 tuổi tại Đài Loan vừa rơi vào hôn mê sâu và vỡ mạch máu võng mạc do thói quen thức khuya cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học.

Trong chương trình "Little Universe Big Explosion" hôm 2/3, bác sĩ nhãn khoa Đài Loan Chung Pei-chen chia sẻ ca bệnh trên. Do đặc thù công việc thường xuyên phải giao dịch với đối tác nước ngoài, người đàn ông duy trì nhịp sinh hoạt đảo lộn trong thời gian dài. Bên cạnh đó, anh còn có thói quen ăn uống thiếu khoa học khi liên tục đặt đồ ăn ngoài như các món chiên, kho và đồ uống pha sẵn vào giữa đêm hoặc rạng sáng. Lối sống thiếu điều độ này đã khiến anh bất ngờ đổ gục tại nơi làm việc do tình trạng tăng đường huyết cấp tính dẫn đến hôn mê, chỉ số đường huyết vọt lên mức trên 800 mg/dL, buộc phải cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực (ICU).

Dù may mắn giữ được tính mạng, thị lực của người đàn ông bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Anh nhận thấy mắt xuất hiện các đốm đen lơ lửng như "ruồi bay" nên đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường (diabetic retinopathy), hệ quả của tình trạng đường huyết cao kéo dài. Căn bệnh đã gây ra hàng loạt biến chứng phức tạp gồm tăng sinh bất thường của các mạch máu võng mạc và vỡ mạch máu nhãn cầu, khiến dịch kính bị lấp đầy bởi các cục máu đông. Dù đã được can thiệp bằng phương pháp tiêm nội nhãn và phẫu thuật, tình trạng viêm nhiễm kéo dài đã khiến bề mặt võng mạc trở nên lồi lõm, không còn bằng phẳng, gây khó khăn cho việc phục hồi thị lực hoàn toàn.

Trước trường hợp đáng tiếc này, bác sĩ Chung nhấn mạnh những gì chúng ta dung nạp hàng ngày có tác động sống còn đến sức khỏe tổng thể và thị lực, đồng thời chỉ ra ba thói quen ăn uống "tàn phá" đôi mắt mà cộng đồng cần lưu ý.

Ảnh minh họa: Medical News Today

Đầu tiên là việc lạm dụng bột kem không sữa và kem tươi chứa chất béo chuyển hóa, vốn là tác nhân gây ra các phản ứng viêm, làm tăng lượng cholesterol xấu và gia tăng rủi ro mắc bệnh lý mạch máu cũng như thoái hóa điểm vàng. Tiếp đến, các loại bánh ngọt cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn do sử dụng mỡ trừu (shortening), một loại dầu tinh luyện hydro hóa sản sinh lượng lớn gốc tự do khi chế biến ở nhiệt độ cao, làm trầm trọng hóa quá trình oxy hóa trong cơ thể, dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ và tổn thương võng mạc.

Cuối cùng, một thói quen gây hại khác là sử dụng hộp nhựa hoặc túi nilon để đựng thức ăn nóng. Nhiệt độ cao khiến các đồ dùng này giải phóng chất hóa dẻo, một loại tác nhân gây rối loạn nội tiết không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư mà còn gây ra các bệnh lý về mạch máu. Ngay cả những vật dụng tưởng chừng thân thiện như ống hút giấy hay cốc giấy có lớp phủ chống thấm cũng tiềm ẩn rủi ro chứa chất hóa dẻo.

Bác sĩ Chung cho hay trong khi nhiều người chỉ quan tâm đến tình trạng mỏi mắt hay cận thị, họ lại thường ngó lơ tác động dài hạn của chế độ ăn uống đối với sức khỏe nhãn khoa. Để duy trì đôi mắt sáng khỏe, bên cạnh việc cắt giảm đồ ngọt, đồ béo và thực phẩm chế biến sẵn, mỗi người cần xây dựng thực đơn cân bằng và duy trì giấc ngủ điều độ để bảo vệ đôi mắt cũng như sức khỏe tổng thể một cách bền vững.

