Hôn mê sau uống vài chén rượu

Phú ThọSau khi uống rượu không rõ nguồn gốc, người đàn ông 63 tuổi hôn mê, suy hô hấp, bác sĩ xác định ngộ độc methanol.

Ngày 27/10, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy toan chuyển hóa nặng (pH máu giảm, bicarbonate thấp), chẩn đoán xác định ngộ độc methanol. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu. Quá trình lọc liên tục trong nhiều giờ nhằm loại bỏ methanol và các chất chuyển hóa độc hại (formaldehyde, formic acid) ra khỏi cơ thể, đồng thời điều chỉnh tình trạng toan máu, điện giải và cải thiện chức năng hô hấp tuần hoàn. Hiện người đàn ông đã phục hồi sức khỏe.

Theo các bác sĩ, về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn. Khoảng 1-2 ngày sau uống, người bệnh sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở, co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp đã tổn thương não, mù mắt, tụt huyết áp.

Methanol khi ngấm vào cơ thể chuyển thành axit formic, là chất độc hơn methanol rất nhiều, gây tổn thương mắt, thần kinh. Có những bệnh nhân nhiều ngày sau đó bất ngờ thấy mắt mờ, đột quỵ mà không hề biết rằng nguyên nhân có thể do ngộ độc rượu methanol từ trước.

Các loại rượu chứa cồn công nghiệp gây ngộ độc thường do một số người kinh doanh mua cồn công nghiệp methanol về đóng chai hoặc pha thành rượu dỏm, trộn với rượu truyền thống bán thu lợi bất chính. Ngộ độc rượu chứa methanol là tình trạng xuất hiện từ lâu và được cảnh báo rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn, thậm chí gia tăng.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người không uống rượu để phòng tránh ngộ độc. Trong trường hợp phải uống, cần bù năng lượng cho cơ thể bằng cách ăn thêm tinh bột hoặc uống nước trái cây, nước canh, nước cháo loãng... Thuốc giải rượu không được khuyến cáo sử dụng do không có tác dụng chống say, giải rượu.

Thúy Quỳnh