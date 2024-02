Hôn mê sau uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật

Hà NộiCô gái 23 tuổi uống "nước vui" cùng nhóm bạn trong tiệc sinh nhật, sau đó nôn ói, hôn mê, bác sĩ phát hiện chất gây nghiện trong loại nước này.

Ngày 28/2, BS.CK2 Hoàng Ngọc Ánh, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy để hỗ trợ hô hấp. Do không thuốc đặc hiệu để giải độc, các bác sĩ chỉ điều trị nâng đỡ, bù nước, theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

"Nhờ vào viện tương đối sớm nên bệnh nhân hồi phục tốt, rút được nội khí quản sau gần một ngày điều trị", bác sĩ nói. Ngộ độc chất gây nghiện nếu vào viện trễ, biến chứng suy hô hấp thần kinh, ngưng tuần hoàn thì tiên lượng rất nặng, giữ được tính mạng cũng để lại di chứng não nặng nề.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, ngày 28/2. Ảnh: T.P

Đây là lần đầu tiên nơi này tiếp nhận bệnh nhân sử dụng "nước vui". Kết quả xét nghiệm cho thấy đồ uống này thực chất là ma túy chứa amphetamine cùng một số chất gây nghiện khác.

Theo bác sĩ Ánh, các chất kích thích có tác dụng hưng phấn thần kinh, khiến bệnh nhân sảng khoái, nhưng sử dụng kéo dài dễ dẫn đến loạn thần, cai nghiện rất khó khăn. Lạm dụng cũng có thể gây co giật, kích động, nặng hơn sẽ tổn thương đa cơ quan, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não do làm co thắt mạch máu... Chưa kể, người dùng thường bị kích thích thần kinh, dễ gây rối, ảnh hưởng người xung quanh.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5-7 ca ngộ độc thuốc kích thích. Có những trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị ngộ độc, sau đó tiếp tục sử dụng, nhập viện trở lại.

Lê Phương