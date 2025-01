Hôn mê, ngộ độc khí do đốt than sưởi ấm

Cao BằngBệnh nhân nữ 67 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Gia đình phát hiện bà trong tình trạng bất tỉnh, gọi hỏi không trả lời, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Quảng cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Ngày 16/1, các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Đơn vị đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã liên tục hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, tổn thương não, hôn mê sâu do ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân theo dõi tích cực tại Khoa hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sử dụng than để sưởi ấm vào mùa đông là thói quen phổ biến ở nhiều vùng miền núi phía Bắc, đặc biệt tại những nơi có thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, khói than chứa nhiều thành phần độc hại như cacbon monoxit (CO), CO2, nitơ oxit (NOx) và một số chất khác như lưu huỳnh oxit (SOx), muội than, hydrocacbon chưa cháy hết (CnHm), fomandehit (HCHO)... Các chất này khi tỏa ra trong không khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Đặc biệt, CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy trong máu, khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn. Người hít lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét, tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà.

