Hỗn loạn trước ngày Olympic mùa Đông khai mạc

ItalyMột ngày trước lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2026, Italy đối mặt nhiều vấn đề trong công tác chuẩn bị, từ các địa điểm thi đấu chưa hoàn thiện đến lo ngại về Covid-19.

Olympic mùa Đông 2026 khai mạc ngày 6/2 và kéo dài đến 22/2, với một số nội dung thi đấu đã bắt đầu từ giữa tuần. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh và báo cáo cho thấy các thành phố đăng cai như Milan và Cortina d’Ampezzo vẫn chưa sẵn sàng.

Báo Đức BILD mô tả tình trạng hiện tại là "một đại công trường xây dựng", khi nhiều hạng mục quan trọng vẫn đang thi công gấp rút ngay trước thềm Thế vận hội.

Tại Cortina d’Ampezzo, tuyến cáp treo lên dốc Tofana - nơi tổ chức các nội dung trượt tuyết đổ đèo nữ - vẫn chưa hoàn thiện. Hệ thống cáp treo phục vụ khán giả hiện vẫn chờ các cabin được bàn giao, tính đến đầu tuần này. Theo kế hoạch, các cabin dự kiến được chuyển đến trong ngày thứ Ba.

Ban đầu, phần lớn công việc được kỳ vọng hoàn tất vào thứ Hai để tiến hành kiểm tra kỹ thuật và an toàn, nhưng tiến độ này không đạt được. Một công nhân xây dựng cho biết công trình có thể cần thêm hai tuần, trong khi một kỹ sư ước tính khoảng một tuần, trong bối cảnh các nội dung trượt tuyết dự kiến bắt đầu từ cuối tuần này.

Nhiều hình ảnh cho thấy cần cẩu vẫn hoạt động tại khu vực thi đấu, các cấu kiện quan trọng chưa được lắp đặt, trong khi công nhân vẫn làm việc liên tục.

Việc hệ thống cáp treo chưa thể vận hành đã kéo theo nhiều hệ lụy. Các trường học tại Cortina được cho là sẽ phải đóng cửa vào các ngày 10 và 12/2, thậm chí có thể cả ngày 11/2, nhằm giảm áp lực giao thông khi khán giả buộc phải di chuyển bằng xe buýt trung chuyển đến các địa điểm thi đấu.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ, ông Andrea Francisi, Giám đốc điều hành công tác tổ chức Olympic, thừa nhận những thách thức nghiêm trọng. "Việc thiếu vắng hạ tầng chiến lược này ngay trước khi Olympic bắt đầu đặt ra những khó khăn lớn về tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến công tác quản lý giao thông và an ninh", ông Francisi viết.

Theo ban tổ chức, khi hoàn thiện, tuyến cáp treo có thể vận chuyển tới 2.400 hành khách mỗi giờ - đóng vai trò then chốt trong việc điều phối khán giả.

Cortina d’Ampezzo cũng là nơi diễn ra các môn luge, bobsleigh, skeleton và curling. Tuy nhiên, sân vận động Olympic Curling vẫn đang trong quá trình thi công, với nhiều khu vực bị rào chắn, cần cẩu hiện diện và công nhân làm việc liên tục.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Milan, nơi tổ chức các trận khúc côn cầu trên băng. Cuối tuần qua, nhiều thông tin cho biết nhà thi đấu mới sẽ không kịp hoàn thành trước trận đấu đầu tiên của Olympic, dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

Sân băng tại Milan đã gây tranh cãi vì có kích thước nhỏ hơn tiêu chuẩn tối thiểu của giải NHL, với chiều dài ngắn hơn khoảng 1-1,2 mét. Một số ý kiến lo ngại mặt băng này "quá nhỏ" cho lối chơi tốc độ cao của khúc côn cầu hiện đại. Ngoài ra, nhiều hạng mục khác của nhà thi đấu, bao gồm phòng thay đồ, cũng chưa hoàn thiện.

Không khí lo ngại trước thềm Olympic còn gia tăng khi dự báo thời tiết cho thấy Cortina có thể hứng chịu lượng tuyết mới lên tới nửa mét trong những ngày tới, yếu tố có thể tiếp tục gây khó khăn cho công tác vận hành và an toàn thi đấu.

Đội tuyển Olympic Hà Lan được yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 tại Olympic mùa đông, dù mới chỉ ghi nhận hai ca dương tính. Ảnh: Het Parool

Bên cạnh các vấn đề về hạ tầng và thời tiết, công tác phòng chống dịch bệnh cũng đang được một số đoàn thể thao siết chặt. Trưởng đoàn Olympic Hà Lan Carl Verheijen cho biết các VĐV nước này đã được ban hành những chỉ thị nghiêm ngặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Olympic mùa Đông 2026.

Đội tuyển trượt băng tốc độ Hà Lan đã đến Italy từ đầu tuần, trong đó hai nhà đương kim vô địch thế giới cự ly 500m là Jenning de Boo và Femke Kok phải đeo khẩu trang tại sân bay. Cả hai được xem là ứng viên hàng đầu cho HC vàng.

Ông Verheijen cho biết việc đeo khẩu trang là biện pháp phòng ngừa nhằm tránh nguy cơ Covid-19 ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. "Chúng tôi không còn bắt tay, thay vào đó là chạm tay. Các VĐV đeo khẩu trang ở nơi đông người, đồng thời đảm bảo rửa tay và khử trùng thường xuyên", ông nói với đài NOS.

Theo trưởng đoàn Hà Lan, các biện pháp hiện tại đang ở giai đoạn 2 và có thể được tăng cường nếu tình hình diễn biến phức tạp. "Chúng tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Nếu có điều gì đó thực sự xảy ra, chúng tôi có thể nâng lên giai đoạn 3 hoặc 4", ông cho biết.

Trưởng đoàn Olympic Hà Lan Carl Verheijen cho biết các biện pháp phòng ngừa có thể được tăng cường nếu xuất hiện thêm ca nhiễm. Ảnh: AFP

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Olympic Australia xác nhận có hai ca dương tính với Covid-19 trong đội ngũ nhân sự, dù nhấn mạnh điều này không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội. Hai trường hợp được phát hiện tại Trung tâm huấn luyện châu Âu của Viện Thể thao Australia ở Gavirate, cách Milan khoảng một giờ lái xe.

Theo phía Australia, hai cá nhân trên không thi đấu, có triệu chứng và cho kết quả dương tính vào các ngày 28 và 31/1. Các biện pháp kiểm soát đã được triển khai ngay lập tức. Trưởng đoàn Australia, cựu VĐV trượt tuyết trên không Alisa Camplin, khẳng định không có VĐV nào của nước này dự Olympic cho kết quả dương tính.

"Đội tuyển Australia dự Olympic mùa Đông có các quy trình y tế tiêu chuẩn đối với bệnh truyền nhiễm, vốn đã được áp dụng tại các kỳ Olympic trước như Bắc Kinh 2022 và Paris 2024", bà Camplin cho biết. Các phương án thay thế cũng đã được chuẩn bị cho những người dự kiến đến trung tâm huấn luyện trong 48 giờ tiếp theo.

Các trường hợp tiếp xúc gần với hai ca dương tính đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính và được sử dụng thuốc kháng virus.

Dù một số ý kiến cho rằng phản ứng của Hà Lan là thận trọng quá mức, Covid-19 vẫn từng ảnh hưởng đáng kể đến các kỳ Thế vận hội gần đây. Tại Olympic mùa hè Paris 2024, khoảng 40 VĐV được ghi nhận dương tính, trong đó có kình ngư Adam Peaty và VĐV điền kinh Mỹ Noah Lyles. Trước đó, Olympic Tokyo 2021 và Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 áp dụng các quy định phòng dịch nghiêm ngặt, với mô hình vòng khép kín và xét nghiệm hàng ngày, khiến không ít ứng viên huy chương phải rút lui.

Hồng Duy (theo Daily Mail)