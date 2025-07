Hôn lễ của nhạc sĩ Kai Đinh

Hôn lễ kéo dài hơn một giờ. Sau lời thề nguyện, đôi uyên ương trao nhẫn và hôn nhau. Ca sĩ Karik tiến lên sân khấu thể hiện ca khúc mới nhất do Kai Đinh sáng tác dành cho vợ - You May Kiss the Bride.