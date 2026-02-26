Hòn Khoai định hướng thành đảo di sản

Cà MauCụm đảo Hòn Khoai sẽ trở thành đảo di sản, gắn bảo tồn lịch sử, sinh thái với kinh tế biển và quốc phòng.

Nội dung được nêu trong nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050, do HĐND tỉnh thông qua chiều 25/2.

Theo quy hoạch, Hòn Khoai là một trong ba cực tăng trưởng mới của tỉnh, cùng Khu kinh tế Năm Căn và đô thị Phước Long. Khu vực giữ vai trò cửa ngõ cảng biển, phát triển cảng tổng hợp lưỡng dụng, trung tâm logistics, năng lượng tái tạo, du lịch biển đảo và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Cụm đảo Hòn Khoai nằm cách đất liền Cà Mau hơn 14 km. Ảnh: Chúc Ly

Cụm đảo kết nối với Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và chuỗi khu công nghiệp, dịch vụ trong tỉnh; gắn với đô thị Đất Mũi để phát triển thương mại, du lịch. Đây cũng được định hướng là trung tâm hậu cần, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tuyến phòng thủ chủ lực ở cực Nam Tổ quốc.

Theo định hướng, Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia, vừa tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển Tây Nam, vừa là cực tăng trưởng kinh tế biển mới.

Giai đoạn đến 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng như cảng nước sâu, trung tâm logistics, dịch vụ hàng hải; tăng cường kiểm soát biển, bảo đảm an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn.

Phối cảnh cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai cách đất liền khoảng 17 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đến 2050, cụm đảo được phát triển "mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh", trở thành "đảo di sản, đảo thông minh, đảo xanh", biểu tượng chủ quyền và phát triển bền vững của Việt Nam trên biển Tây Nam.

Trọng tâm là hoàn chỉnh cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, có thể tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT, công suất khoảng 20 triệu tấn hàng mỗi năm.

Cụm đảo nằm cách đất liền Cà Mau hơn 14 km, gồm đảo chính và các đảo nhỏ như Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Thỏ, án ngữ vùng biển Tây Nam. Với độ cao hơn 300 m, từ đỉnh đảo có thể quan sát vùng biển rộng lớn, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh.

Chúc Ly