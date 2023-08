Hỗn chiến trên sân bóng, một người tử vong

Đồng ThápHai nhóm thanh thiếu niên ở sân bóng nhân tạo cho là bị "nhìn đểu" nên xông vào nhau hỗn chiến khiến một người tử vong.

Ngày 25/8, 4 nghi can thuộc hai nhóm là Võ Chí Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Hi (cùng 18 tuổi) và một thiếu niên 16 tuổi bị Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra hành vi Giết người.

Sân bóng nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Đoàn Diểu

Theo điều tra ban đầu, tối 23/8 nhóm Thành đến sân đá bóng với nhóm Trần Thế An (15 tuổi). Mâu thuẫn trong lúc nhặt bóng, cáp kèo, nhóm Thành cho là đội bạn "nhìn đểu" nên xảy ra cự cãi.

Bực tức, Thành ra xe máy lấy dao, cùng 3 người trong nhóm cầm gậy xông vào tấn công đội bạn. Trong cuộc hỗn chiến, An bị đâm trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người khác cũng bị thương.

Gây án xong cả nhóm Thành bỏ trốn, sau đó được gia đình và công an vận động ra trình diện.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan.

Ngọc Tài