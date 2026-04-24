Hỗn chiến sau va chạm ở Đồng Nai, 4 người bị bắt

Sau va chạm giao thông, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự trên đường qua trung tâm Đồng Nai.

Ngày 23/4, Công an Đồng Nai tạm giữ 4 thanh niên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 17/4, ba thanh niên đi ôtô trên đường Dương Tử Giang thì xảy ra va chạm với người đàn ông dẫn đến cãi vã. Sau khi lời qua tiếng nói, hai bên lao vào đánh nhau giữa đường. Thấy nhóm bên kia đông, người đi xe máy gọi thêm bạn hỗ trợ.

Theo Công an Đồng Nai, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường trở thành điểm "nóng" khi nhóm thanh niên dừng xe, rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực. Người dân xung quanh hoảng sợ, giao thông tê liệt cục bộ.

Công an phường Tam Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự sau đó vào cuộc truy xét, bắt giữ bốn nghi can.

Nhóm thanh niên lao vào đánh nhau giữa đường. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, tránh để xung đột leo thang thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phước Tuấn