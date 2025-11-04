Hỗn chiến giữa phố ngập lụt

TP HuếMâu thuẫn khi giành khách đi thuyền giữa nước lũ, các chủ ghe đã dùng mái chèo lao vào đánh nhau trên đường Hùng Vương.

Chiều 3/11, người dân sống trên đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, bất ngờ trước cảnh nhóm người chèo ghe trong mùa lũ dùng mái chèo đánh nhau. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn khi giành giật khách đi thuyền.

Người dân quay video và báo vụ việc cho công an phường. Sự việc xảy ra giữa lúc nước lũ ở TP Huế dâng cao.

Nhóm người đánh nhau giữa phố ngập lụt Cảnh hỗn chiến giữa nước lũ. Video: Vạn An

Lãnh đạo phường Thuận Hóa cho biết những người tham gia hỗn chiến đến từ các xã, phường lân cận. Họ mang ghe, thuyền phục vụ người dân có nhu cầu đi lại để thu tiền. Hai nhóm dùng mái chèo đánh nhau do tranh giành khách.

Từ ngày 27/10 đến nay, TP Huế trải qua ba trận lũ liên tiếp khi mực nước sông Hương, sông Bồ liên tục vượt báo động 3. Nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông chủ yếu bằng thuyền. Người dân ở các khu vực lân cận như Phú Xuân, Dương Nỗ mang thuyền đến chở khách để thu tiền. Nhiều người phản ánh tình trạng chặt chém, mỗi người đi bị thu 200.000-300.000 đồng.

Võ Thạnh