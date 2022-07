Thừa Thiên - HuếMột người bị chết và bốn người bị thương trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, đêm 2/7.

Thông tin trên được ông Trần Đình Vui, Bí thư thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cho biết, sáng 3/7.

Cầu lăng cô nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Võ Thạnh

Khoảng 21h ngày 2/7, hai nhóm thanh niên của tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 và Lập An ở thị trấn Lăng Cô mang theo mã tấu, tuýp sắt và súng hoa cải hỗn chiến tại cầu Lăng Cô bắc qua đầm Lập An dưới chân đèo Hải Vân.

Sau hỗn chiến, anh Phan Văn Khánh, 30 tuổi, tổ dân phố Lập An, đã tử vong tại chỗ và bốn thanh niên khác bị thương nặng được đưa vào Đà Nẵng cấp cứu.

Võ Thạnh