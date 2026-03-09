Hỗn chiến dẫn tới 23 thẻ đỏ ở Brazil

BrazilTrận Cruzeiro - Atletico Mineiro ở chung kết giải vô địch bang Minas Gerais ngày 8/3 kết thúc trong cảnh bạo lực, rượt đuổi và lăng mạ giữa cầu thủ hai bên.

Thắng lợi 1-0 nhờ pha làm bàn của Kaio Jorge phút 60 giúp chủ nhà Cruzeiro đăng quang, cắt đứt chuỗi 6 năm thống trị của kình địch Atletico Mineiro tại bang Minas Gerais. Tuy nhiên, trận chung kết Campeonato Mineiro - giải vô địch bang này - gây chấn động thế giới vì cảnh tượng bạo lực, dẫn tới tình trạng gián đoạn hơn 10 phút khi chỉ còn 30 giây là hết giờ.

Màn ẩu đả giữa cầu thủ Cruzeiro và Atletico Mineiro Màn ẩu đả giữa cầu thủ Cruzeiro (áo xanh) với Atletico Mineiro cuối trận chung kết Campeonato Mineiro ngày 8/3/2026.

Biên bản trận đấu từ trọng tài chính Matheus Candancan xác nhận con số kỷ lục 23 tấm thẻ đỏ được rút ra sau cuộc hỗn chiến. Tài liệu của tổ trọng tài, được công bố cùng ngày đã liệt kê chi tiết các án phạt dành cho cầu thủ cả hai phía.

Nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ va chạm giữa thủ thành Mineiro, Everson và tiền đạo cánh Cruzeiro Christian. Trong phần báo cáo về thủ môn đội khách, trọng tài mô tả Everson đã "hành xử thô bạo" sau khi bị đối phương tác động. "Sau khi bị phạm lỗi, cầu thủ này đã quật ngã đối thủ, lao vào tấn công một cách hung bạo, dùng đầu gối húc vào mặt số 88 của đối phương", biên bản có đoạn. "Tôi xin làm rõ rằng ngay sau hành động này, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra, khiến việc rút thẻ đỏ trực tiếp ngay tại sân là không thể thực hiện".

Trọng tài này còn chỉ rõ hành vi tranh chấp của Christian bên phía Cruzeiro chính là ngòi nổ cho những cảnh tượng bạo lực sau đó. Nội dung như sau: "Vì dùng ống chân va chạm mạnh vào đầu đối thủ số 22 với lực quá mức và cường độ cao khi bóng đã nằm trong tay thủ môn. Sau hành động này, hỗn chiến nổ ra, nên tôi không thể rút thẻ đỏ ngay lúc đó".

Với những trường hợp còn lại, trọng tài Candancan nêu ra cùng một lý do để giải thích cho việc rút thẻ đỏ trực tiếp: "Bị đuổi sau khi kết thúc trận đấu, vì đã đấm và đá đối thủ trong lúc hỗn chiến. Do tình trạng hỗn loạn tột độ lúc đó, tôi không thể phạt thẻ đỏ trực tiếp cho các cầu thủ ngay trên sân".

Các cầu thủ Cruzeiro và Mineiro ẩu đả. Ảnh: O'Globo

Cụ thể, danh sách các cầu thủ bị rút thẻ đỏ phía chủ nhà Cruzeiro gồm 12 người: Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson và Kaio Jorge.

Đội khách Atletico Mineiro là 11 cầu thủ, gồm: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra và Hulk.

Hulk - ngôi sao của đội khách - cũng là nhân vật chính của vụ ẩu đả. Anh hứng chịu vài cú đá từ hậu vệ Lucas Villalba, sau đó đáp trả bằng những cú đấm và đá vào tiền vệ Lucas Romero. Sau trận, Hulk xin lỗi vì hành vi bạo lực của bản thân, nhưng đồng thời chỉ trích trọng tài Candancan. Theo anh, vị vua áo đen người Sao Paulo đã thiếu bản lĩnh.

Hulk đấm một cầu thủ Cruzeiro trong hỗn chiến Hulk đấm một cầu thủ Cruzeiro trong hỗn chiến.

"Tôi không nhớ mình từng tham gia vụ bạo lực nào như vậy. Tôi xin lỗi không biết bao nhiêu cho đủ. Chúng tôi cố gắng can ngăn, nhưng khi máu nóng nổi lên, thấy đồng đội bị đánh, bạn sẽ phản ứng theo bản năng. Lẽ ra mọi chuyện đã có thể tránh được", tiền đạo 39 tuổi nói với O'Globo. "Tôi đã nói với trọng tài ngay từ đầu rằng chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Ông ta không có bản lĩnh. Nếu phải đuổi một, hai hay ba người thì cứ đuổi đi! Ông ta sợ cầm còi trận chung kết này".

Lực lượng an ninh và cảnh sát đã phải vào sân để vãn hồi trật tự. Trọng tài Candancan thậm chí phải yêu cầu cảnh sát bảo vệ ngay giữa vòng vây hỗn loạn. Sau khi tình hình dịu xuống, trận đấu kết thúc mà không có cầu thủ nào bị đuổi trực tiếp trên sân. Tất cả trường hợp bị rút thẻ đỏ được ghi bổ sung sau đó.

Hulk (trái) tranh cãi với cầu thủ Cruzeiro trong màn ẩu đả cuối trận. Ảnh: De Olho na Noticia

Lịch thi đấu mỗi mùa của bóng đá Brazil luôn có các giải vô địch cấp bang diễn ra đầu năm. Trong đó, giải vô địch bang Minas Gerais ra đời từ 1915 và mang tên Campeonato Mineiro như hiện tại từ 1958. Trong lịch sử giải, Atletico Mineiro giàu thành tích nhất, với 59 lần đăng quang. Cruzeiro xếp thứ hai với 39 chức vô địch.

Những cuộc đối đầu giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro được mệnh danh là "Siêu kinh điển Mineiro", không chỉ khắc họa mối thâm thù lâu đời từ năm 1921 giữa hai CLB cùng thành phố Belo Horizonte của bang, mà còn là một trong những trận derby khét tiếng nhất bóng đá Nam Mỹ.

Hoàng Thông tổng hợp