Hơn bốn tháng chưa đòi được 450 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Chuyển khoản nhầm cho người lạ 450 triệu đồng, hơn bốn tháng qua, anh Hùng vẫn chưa lấy lại được tiền vì người nhận không chịu trả.

Anh Nguyễn Hùng (Long An) cho biết ngày 17/3 phải thanh toán tiền hàng cho người bán. Lúc đó là gần cuối giờ chiều, anh chuyển khoản bằng Internet Banking số tiền 450 triệu đồng từ tài khoản mang tên anh mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) sang tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Á Châu (ACB).

Giao dịch hoàn tất, anh chụp màn hình gửi thì phía đối tác báo bị sai tên. "Kiểm tra lại, tôi biết mình đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của một người lạ có số tài khoản gần giống và khác tên. Hốt hoảng, tôi chạy ra chi nhánh Sacombank và ACB ở Đức Hòa, Long An thông báo về giao dịch chuyển tiền nhầm này", anh nói.

Anh Hùng được ngân hàng ghi nhận và hướng dẫn lên trình báo công an. Sau hai ngày xác minh sự việc, công an Đức Hoà đã đến chi nhánh ACB đề nghị phong toả số tiền do anh Hùng chuyển nhầm. "Lúc này, công an cho biết khoản tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm của tôi đã bị rút khỏi tài khoản người nhận 14 triệu đồng", anh Hùng kể.

Nhờ sự hỗ trợ từ phía công an, anh Hùng có được số điện thoại của người nhận tiền và gọi thương lượng nhưng người này không bắt máy. "Tôi nhắn tin bảo số tiền 14 triệu đã rút ra sẽ không lấy lại, và cho thêm 10 triệu đồng nữa nếu anh này đồng ý chuyển trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, người nhận tiền vẫn không hợp tác và nhắn lại là tự làm tự chịu", anh Hùng cho biết.

Một trong số những tin nhắn giữa anh Hùng và người nhận khoản tiền chuyển nhầm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Anh Hùng tiếp tục đến công an Bến Tre (nơi người nhận tiền cư trú), để trình báo và nhờ hỗ trợ. Khi anh và công an đến nhà, bố mẹ người này nói con trai họ đã lên TP HCM nên vẫn không tiếp cận được. Trầy trật hơn 4 tháng từ lúc chuyển nhầm tiền, anh Hùng hiện vẫn chưa lấy lại được tiền từ người nhận nhầm.

Trả lời VnExpress, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang hướng dẫn anh Hùng các thủ tục cần thiết.

Phía ngân hàng ACB cũng cho rằng đã hỗ trợ người chuyển tiền nhầm theo đúng quy định, như liên lạc người nhận nhiều lần nhưng không tiếp cận được. Ngân hàng cũng cung cấp thông tin và hợp tác theo yêu cầu của cơ quan công an.

Nói về hướng xử lý sắp tới, ngân hàng này cho biết nếu người nhận tiền chỉ định chuyển khoản lại hoặc tòa án (trường hợp anh Hùng khởi kiện), cơ quan công an có quyết định, ACB sẽ thực hiện ngay giao dịch hoàn trả tiền vào tài khoản của anh Hùng.

Quy trình này là tuân theo quy định của luật nhằm tránh các trường hợp cố tình gian lận, đặc biệt trong gian lận thương mại. Ví dụ, sau khi bên bán xác nhận đã nhận tiền và giao hàng, người mua có thể gian lận bằng cách báo ngân hàng chuyển khoản nhầm và đòi ngân hàng hoàn tiền. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò chuyển nhầm tiền vào tài khoản để lừa cho vay nặng lãi hoặc đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền trong tài khoản...

Mã OTP gửi về số điện thoại chủ tài khoản khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh: Quỳnh Trang

Nhìn nhận sự việc trên, luật sư Lương Huy Hà, Giám đốc Công ty luật LawKey cho rằng, sau khi đã cố gắng tiếp cận và thương lượng với người nhận nhầm mà họ cố tình không trả lại, anh Hùng có thể chọn một trong hai phương án pháp lý, trình báo công an tại nơi thường trú, tạm trú hoặc khởi kiện dân sự.

Với khoản tiền chuyển nhầm từ 10 triệu trở lên, người chuyển có thể làm đơn tố giác tội phạm tới công an do có dấu hiệu của tội chiếm giữ tài sản trái phép theo Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, người nhận nhầm tiền cố tình chiếm giữ trái phép số tiền từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng sau khi người gửi nhầm hoặc cơ quan công an yêu cầu trả, sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn với số tiền trên 200 triệu, người chiếm giữ trái phép có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, luật sư cho hay.

Ngoài ra, luật sư cho biết anh Hùng cũng có thể khởi kiện vụ án dân sự ra Toà án nơi bị đơn, tức người nhận tiền đang cư trú.

Không riêng anh Hùng, chuyển nhầm tiền trước đây cũng thường xảy ra với nhiều chủ tài khoản khi giao dịch trực tuyến. Giới ngân hàng cho biết có hàng loạt vụ khách hàng chuyển nhầm tiền cho người lạ nhưng gặp khó khăn khi đòi lại vì nhiều lý do như không liên hệ được với người nhận, tài khoản người nhận bị bỏ không hoặc họ không có thiện chí trả lại tiền.

Quỳnh Trang - Hoàng Nam

*Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu