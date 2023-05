Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng của Saigon Co.op

Trong lĩnh vực bán lẻ, ngoài chuỗi siêu thị Co.opmart, Saigon Co.op đang phục vụ khoảng một triệu lượt khách mỗi ngày.

Đầu thập niên 1990, khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu cũ gặp khó, giải thể. Trước bối cảnh đó, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) thành lập vào ngày 12/5/1989 với tiền thân là Ban quản lý Hợp tác xã Mua bán TP HCM được chuyển đổi với hai chức năng là tổ chức vận động phong trào hợp tác xã và trực tiếp kinh doanh.

Đến nay, Saigon Co.op không chỉ là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam mà còn trở thành một tập đoàn đa ngành nghề. Trong lĩnh vực bán lẻ, ngoài chuỗi siêu thị Co.opmart, đơn vị này đang phục vụ khoảng một triệu lượt khách mỗi ngày và mở rộng ra hơn 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Đến nay, hệ thống Saigon Co.op có hàng trăm siêu thị Co.opmart, bên cạnh đó là hệ sinh thái bán lẻ gồm Co.op Xtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers 24h, Sense City, SC Vivo City...

Khách hàng mua rau củ tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op.

Theo đại diện Saigon Co.op, thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh với những xu hướng tiêu dùng hiện đại lên ngôi, thị trường trở thành sân chơi của loạt thương hiệu nội ngoại WinMart, Bách Hoá Xanh, Aeon, ThisoMall, Emart... Tuy nhiên, Saigon Co.op vẫn duy trì kết quả kinh doanh khả quan. Theo báo cáo tài chính năm 2022, Saigon Co.op đạt doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng. Từ doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng tại thời điểm thành lập, sau 34 năm, doanh nghiệp đã tăng hơn 30.000 lần.

Năm nay, Saigon Co.op dự kiến phát triển 50 - 60 điểm bán mới song song với việc tăng 50% doanh số thông qua kênh thương mại điện tử.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 34, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife và website mua sắm trực tuyến www.cooponline.vn tung ra các chương trình khuyến mãi từ nay đến 24/5. Cụ thể, trong ngày 12/5, hệ thống giảm giá đến 25% các sản phẩm thực phẩm tươi sống gồm thịt, cá, rau, củ, quả và trái cây. Với hoá đơn trị giá 300.000 đồng, 600.000 đồng, 900.000 đồng... khách hàng lần lượt được mua một, hai hoặc ba sản phẩm... với giá ưu đãi.

Vào các dịp cuối tuần từ 12/5 đến 14/5 và 19/5 đến 21/5, chuỗi siêu thị giảm giá đến 34% cho các sản phẩm xoài keo, bánh Karo các loại, bánh croissant socola và vani, xúc xích, chả giò CJ Cầu Tre, mì spaghetti, dầu giấm trộn salad, nước rửa chén, nước rửa tay Lifebuoy, nước giặt Maxkleen, kem đánh răng Colgate... Ngoài ra, khách hàng mua sản phẩm giặt rửa, chăm sóc cơ thể, thực phẩm công nghệ, may mặc được ưu đãi 24.900 đồng đến 150.000 đồng áp dụng với sản phẩm thứ 2, 4, 6... cùng loại.

Quầy thanh toán tại Co.op mart.

Dịp này, hệ thống bán lẻ cũng giảm đến 44% cho một số sản phẩm đồ dùng, may mặc, hoá phẩm và thực phẩm công nghệ cho hoá đơn từ 300.000 đồng; giảm đến 50% hoặc mua một tặng một cho sản phẩm công nghệ, đồ dùng, hoá phẩm và may mặc.

Khách hàng còn có cơ hội tham gia minigame vòng xoay may mắn "Trao quà tặng, gửi lời yêu thương" từ 11/5 đến 14/5. Cụ thể, khách hàng truy cập vào website, click vào banner chương trình hoặc popup để được quay và nhận e-voucher Got It mệnh giá đến 100.000 đồng. E-voucher Got It được dùng để thanh toán trực tiếp/online qua web/app tại hơn 300 thương hiệu nổi tiếng toàn quốc.

Bên cạnh đó là cơ hội trúng 0,5 chỉ vàng PNJ mỗi ngày khi tham gia Quay số may mắn tại đây. Chương trình áp dụng từ 15/5 đến 24/5.

