Hơn 99% ca tử vong mới ở Mỹ chưa tiêm vaccine Covid-19

Gần như các ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ hiện nay đều là những người chưa tiêm chủng, minh chứng cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của vaccine.

Phân tích của AP về dữ liệu của chính phủ Mỹ từ tháng 5 cho thấy những ca nhiễm virus sau tiêm vaccine Covid-19 chỉ chiếm 1.200 ca, khoảng 0,1%, trong số hơn 850.000 ca nhiễm phải nhập viện.

Những người đã tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ cũng chỉ chiếm khoảng 150 trong hơn 18.000 ca tử vong tháng 5. Con số này tương đương khoảng 0,8% ca tử vong mới do Covid-19 ở nước này.

Phân tích của AP dựa trên số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cung cấp. Hiện CDC Mỹ cũng chưa ước tính được tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 ở những người đã tiêm vaccine đầy đủ, do số liệu còn hạn chế.

Người dân Mỹ tiêm vaccine Covid-19 trong một tiệm cắt tóc ở Chicago, Illinois, hôm 5/6. Ảnh: AFP.

Andy Slavitt, cựu cố vấn của chính quyền Tổng thống Joe Biden về Covid-19, hồi đầu tháng nhận định 98-99% những ca tử vong vì nCoV ở Mỹ là những người chưa được tiêm vaccine.

Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky hôm 22/6 cũng cho biết vaccine Covid-19 đang thể hiện hiệu quả đến mức "gần như mọi trường hợp tử vong vì nCoV, đặc biệt là ở người lớn, tại thời điểm này, hoàn toàn có thể phòng ngừa được".

Theo số liệu từ trang cập nhật theo thời gian thực World Ometers, trung bình ca tử vong hàng ngày vì Covid-19 ở Mỹ hiện nay chỉ hơn 300 người, giảm mạnh so với con số hơn 3.400 người hồi đầu tháng một.

Theo CDC Mỹ, khoảng 63% người đủ điều kiện tiêm chủng ở nước này, từ 12 tuổi trở lên, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và 53% đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi vaccine Covid-19 khan hiếm ở hầu hết các nước trên thế giới, nguồn cung của Mỹ đang rất dồi dào.

Chính quyền Mỹ cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều sáng kiến để khuyến khích người dân nhanh chóng tiêm vaccine, như mở xổ số vaccine với giải thưởng tới một triệu USD hay đưa đón tận nơi người đi tiêm chủng.

Đối với 80 triệu liều vaccine Covid-19 dư thừa, Mỹ đã lên kế hoạch chia sẻ cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, thông qua hai hình thức trực tiếp và COVAX, cơ chế phân phối vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mỹ hiện ghi nhận hơn 34,4 triệu ca nhiễm và hơn 618.000 ca tử vong do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo AP)