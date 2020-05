Hơn 99.000 người chết vì nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm hơn 600 ca tử vong vì nCoV, nâng số người chết tại nước này lên hơn 99.000 trong tổng số gần 1,7 triệu ca nhiễm.

Tổng ca nhiễm và tử vong ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, là 1.684.860 và 99.268, tăng lần lượt 18.616 và 607 trường hợp. Đây là mức tăng ca tử vong hàng ngày giảm đáng kể tại Mỹ. New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19, chỉ ghi nhận thêm 109 ca tử vong nhưng lại tăng so với 84 ca hôm qua.

Nhân viên y tế Mỹ lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho những người trong xe tại bang Oregon. Ảnh: NY Times.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 24/5 cho biết tất cả các trung tâm huấn luyện thể thao tại bang này có thể bắt đầu hoạt động trở lại song vẫn không được mở cửa sân vận động hay nhà thi đấu.

Mỹ cùng ngày thông báo sẽ cấm nhập cảnh từ Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Những người không phải công dân Mỹ đã ở Brazil trong 14 ngày trước khi tới Mỹ sẽ không được phép nhập cảnh, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay. Giao dịch thương mại không bị ảnh hưởng bởi quy định mới kể trên.

Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 22/5 ban hành lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn họ duy trì hướng dẫn cách biệt cộng đồng. Từ tuần này, Mỹ sẽ cấm toàn bộ công dân không phải Mỹ nhập cảnh từ Brazil, vùng dịch lớn nhất Nam Mỹ.

Người Mỹ ở nhiều nơi hôm 23/5 đã đổ ra các bãi biển và địa điểm vui chơi ngoài trời trong sự háo hức của kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên kể từ khi lệnh phong toả được áp đặt, nhân Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong. Đây là một ngày lễ liên bang diễn ra vào thứ hai cuối cùng của tháng 5.

Ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn nhằm ngăn ngừa nCoV lây lan trong kỳ nghỉ lễ, nhấn mạnh virus "vẫn chưa được kiểm soát". "Mọi người có nghĩa vụ tự bảo vệ bản thân và cộng đồng của họ. Thực hiện cách biệt cộng đồng, rửa tay và đeo khẩu trang giúp bảo vệ tất cả chúng ta", ông nói.

Một nghiên cứu của Đại học Columbia hôm 22/5 cho thấy khoảng 35.700 người đáng lẽ đã được cứu sống nếu Mỹ áp cách biệt cộng đồng sớm hơn một tuần. Các nhà nghiên cứu nói thêm mô hình này cũng cho thấy sự nguy hiểm khi nới các lệnh hạn chế quá sớm.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Reuters)