Hơn 900 phần quà cho mẹ và bé tại 26 bệnh viện trên cả nước

910 sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé với trị giá gần nửa tỷ đồng đã được Point Grey gửi đến các sản phụ tại 26 bệnh viện trên cả nước dịp Tết Bính Ngọ.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Point Grey triển khai chương trình "Trao lộc diệu kỳ - đón Tết yêu thương" như một lời chúc gửi đến mẹ và bé ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới.

Hoạt động trao tặng quà tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Point Grey

Chương trình triển khai từ 17-20/2, phối hợp 26 bệnh viện phụ sản - đa khoa lớn trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Quốc Tế City, Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn cùng các cơ sở y tế, bệnh viện tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và Khánh Hòa. Hoạt động chính của chương trình là trao 910 phần quà trị giá gần nửa tỷ đồng cho các sản phụ.

Hoạt động trao tặng tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: Point Grey

Mỗi phần quà được chuẩn bị với các sản phẩm thiết yếu cho mẹ và bé trong những ngày đầu sau sinh, gồm tã em bé Wonder Baby, băng quần Wonder Free, tã người lớn Wonder Wear và khăn ướt Wonder Wipes. Thông qua những món quà, Point Grey gửi gắm lời chúc an lành đến các em bé mới chào đời, đồng thời tiếp thêm động lực cho các gia đình trong hành trình chăm sóc con.

Phần quà Wonder Baby gửi đến các mẹ và bé. Ảnh: Point Grey

Point Grey là thương hiệu Nhật Bản, sở hữu các nhãn hàng như Wonder Baby, Wonder Wear, Wonder Free và Wonder Wipes. Doanh nghiệp cung cấp hệ sản phẩm đa dạng từ tã em bé, băng quần, tã người lớn đến khăn ướt, được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo an toàn và êm ái cho làn da nhạy cảm.

Gia đình sản phụ nhận quà tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Point Grey

Không chỉ tập trung sản phẩm, nhãn hàng còn hướng đến các giá trị nhân văn thông qua những hoạt động thiết thực dành cho mẹ và bé. Thông điệp "Chào con bằng sự êm ái đầu tiên" được lựa chọn làm định hướng xuyên suốt cho chương trình năm nay, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng các gia đình Việt trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con từ những ngày đầu đời.

Thế Đan