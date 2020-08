Hơn 900.000 thí sinh bước vào kỳ thi 'có một không hai'

Chiều 8/8, thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT đợt một đến điểm thi làm thủ tục và học quy chế thi. Tại điểm thi trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội, từ 13h, trước giờ làm thủ tục một tiếng, nhiều thí sinh đã đến điểm thi. Phụ huynh đưa con đi phải đứng cách cổng trường 50 m. Thanh niên tình nguyện đứng thành hàng hai bên vỉa hè hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn.

Dù có hai cổng, trường chỉ cho thí sinh vào bằng cổng chính để kiểm soát dịch bệnh. Khi vào trường, năm cán bộ y tế cấp quận và phường đứng đo thân nhiệt cho thí sinh. Những em trên 37 độ C được yêu cầu ngồi nghỉ một lúc để đo lại. Tất cả thí sinh đều đeo khẩu trang.

Đúng 14h, 720 thí sinh tập trung trước cửa 30 phòng thi. Cán bộ coi thi gọi lần lượt từng thí sinh vào. Các em được yêu cầu bỏ khẩu trang để đối chiếu với ảnh trên phiếu dự thi và thẻ căn cước công dân, sau đó đeo lại để vào chỗ ngồi. Nguyễn Giang Sơn, học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, không cảm thấy phiền phức khi phải thực hiện đầy đủ các bước này. "Các thầy cô làm như vậy chỉ để bảo đảm an toàn cho chúng em", Sơn nói.

Nam sinh cho biết thêm ngoài những biện pháp phòng chống Covid-19 do trường chuẩn bị, em cũng chuẩn bị hai chiếc khẩu trang cho mỗi buổi thi cùng nước rửa tay. Sơn tự hứa sẽ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đầy đủ dù hơi khó chịu bởi "được thi đợt này đã là may mắn lắm rồi". Em hy vọng sức khỏe và tinh thần ổn định để làm bài tốt, đạt nguyện vọng trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân.

Tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, từ 13h, nhiều thi sinh cũng đã có mặt để xem sơ đồ và tìm phòng thi. Các em đeo khẩu trang, được đội ngũ y tế đo nhiệt độ ngoài cổng trường, sau đó di chuyển vào trong sân để rửa tay và lên phòng thi. Những em nào quên khẩu trang được phát miễn phí. Trong buổi làm thủ tục dự thi, điểm thi vẫn cho phép mở điều hòa ở các phòng để tránh nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe thí sinh.

Năm nay, điểm thi trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có 27 phòng thi, trong đó một phòng kho và hai phòng dự phòng cho hơn 500 thí sinh của hai trường.

Nguyễn Minh Đức, học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, chia sẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi, lại chia thành hai đợt và diễn ra đúng lúc Covid-19 bùng phát nên em và các bạn đều ít nhiều cảm thấy căng thẳng. Đức dự thi khối A1, đặt mục tiêu đạt 23-25 điểm vào Đại học Bách khoa Hà Nội. "Em hơi lo lắng với môn Lý. Bình thường em đạt 7-8 điểm và hy vọng đạt số điểm cao hơn trong lần thi này", Đức nói.

Nam sinh tương đối yên tâm về các biện pháp phòng dịch được triển khai tại điểm thi. Đức cho rằng đeo khẩu trang hơi bất tiện nhưng vì là chỉ thị chung nên cần chấp hành để phòng bệnh. Nam sinh muốn giữ cho tinh thần thoải mái, bình tĩnh để vượt qua hai ngày thi sắp tới.

Chiều nay trời TP HCM đổ mưa lớn. Trước giờ làm thủ tục 30 phút, hàng nghìn thí sinh đã đổ về các điểm thi. Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận 3, nhiều em được cha mẹ đưa đến trường sớm, một số tự đi xe máy hoặc xe đạp. Tất cả đều đeo khẩu trang.

Bước vào cổng trường, thí sinh xem sơ đồ phòng thi, nội quy kỳ thi được dán tại một bảng lớn, nhiều em lấy điện thoại chụp hình lưu lại. Bên trong, hai giáo viên đo thân nhiệt cho từng em ở lối vào, nhắc các em rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tiếp đó, một giám thị hướng dẫn từng thí sinh tới phòng thi.

Khoảng 14h, hầu hết thí sinh có mặt tại phòng thi, ổn định chỗ ngồi. Các em được hai giám thị phổ biến quy chế thi, các điều cấm và danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi. Sau đó, từng em được gọi nhận phiếu dự thi, đối chiếu thông tin cá nhân.

Ông Hà Minh Tú, Phó trưởng điểm thi, cho biết điểm này có 25 phòng thi với khoảng 600 thí sinh, trong đó khoảng 100 em là thí sinh tự do. Môn thi có nhiều người dự thi nhất là Toán và Văn, tiếp đó là tiếng Anh. Các bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, nhiều phòng sẽ vắng.

"Những học sinh mới học xong lớp 12 đi làm thủ tục rất nghiêm túc trong khi nhiều thí sinh tự do chủ quan do đã có kinh nghiệm nên chiều nay không đi. Các em này sẽ nhận phiếu dự thi vào sáng mai", ông Tú cho biết.

Dự thi tốt nghiệp THPT khi Covid-19 diễn biến phức tạp, Phạm Thiên Phú, học sinh THPT Lê Thị Hồng Gấm, cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy điểm thi có nhiều biện pháp phòng dịch, ai cũng đeo khẩu trang nên em bớt lo, tự tin hơn. Năm nay, Phú đăng ký thi tổ hợp Khoa học xã hội, nguyện vọng vào Đại học Tài chính - Marketing và Tôn Đức Thắng. "Mùa dịch chúng em phải học online, không hiệu quả như học trên lớp nhưng lại có nhiều thời gian ôn bài. Em mong đề thi ngày mai sẽ vừa sức như đề minh họa đã công bố", Phú nói.

Trong khi đó, Trương Bảo Vy, học sinh THPT Lê Quý Đôn, thấy tự tin khi được thi tốt nghiệp tại "sân nhà", khuôn viên, phòng học đã trở nên quen thuộc với nữ sinh ba năm qua. Với nguyện vọng vào ngành Y khoa ở hai trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y dược TP HCM, Vy tự tin sẽ làm tốt bài thi.

Theo quy định, thí sinh không cần đeo khẩu trang khi đã ổn định chỗ ngồi, song Vy vẫn đeo để đảm bảo an toàn. "Em đã quen với cảm giác này rồi, mấy hôm nay trời cũng mát mẻ nên đeo sẽ không ảnh hưởng gì nhiều", Vy chia sẻ.

Năm nay, cả nước có hơn 900.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tăng 13.500 em so với năm ngoái. Lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt thi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những địa phương thực hiện cách ly xã hội như Đà Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và các thí sinh F0, F1, F2 trong cả nước sẽ không dự thi vào ngày 8-10/8. Các em sẽ thi đợt hai theo thời gian đề xuất của các tỉnh, thành này.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ làm bài Ngữ văn và Toán vào ngày mai (9/8), bài Tiếng Anh và tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào ngày 10/8. Kết quả thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để tuyển sinh đại học.

Trong buổi kiểm tra thi tại trường THPT Lý Nhân Tông, tỉnh Bắc Ninh sáng 8/8, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn kép cho kỳ thi, bao gồm an ninh, quy chế và an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi và phụ huynh.

Ông Độ đề nghị mỗi cán bộ làm thi nêu cao tinh thần phòng chống dịch, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm tra thân nhiệt thí sinh và cán bộ làm thi trước khi vào điểm thi, bố trí kíp trực y tế ở điểm thi để phối hợp đo thân nhiệt và xử lý các tình huống phát sinh.