Hơn 90.000 học sinh Hà Nội chưa chốt nguyện vọng lớp 10

Sau ba ngày, gần 40% trong 147.000 học sinh Hà Nội đã đăng ký thi lớp 10 công lập, đổ nguyện vọng 2, 3 vào những trường top dưới về điểm chuẩn như Bắc Lương Sơn, Lưu Hoàng...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 13/4 công bố dữ liệu sau ba ngày mở cổng đăng ký thi lớp 10 công lập. Số đăng ký hiện chiếm 38,9% trên tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay, tương đương khoảng một nửa tổng số dự thi các năm trước.

Theo thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, lý do của sự e dè là nhiều gia đình vẫn đợi kết quả đánh giá hoặc lời khuyên, tư vấn của thầy cô. Ngoài ra, họ muốn chờ số đông đăng ký để tính toán tỷ lệ chọi, rồi mới đưa ra quyết định.

Sở lưu ý thời gian đăng ký thi lớp 10 kéo dài đến 17/4, nhưng học sinh và phụ huynh không nên để tới những ngày cuối mới đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Thầy Cường đồng tình, cho rằng nên đăng ký sớm, để nếu xảy ra các vấn đề kỹ thuật còn kịp xử lý. Việc chọn trường nên dựa vào năng lực của con em, khoảng cách từ nhà tới trường, tránh tâm lý chạy theo trường top.

Thống kê của Sở cho thấy 20 trường THPT được đăng ký nhiều nhất đến nay, hầu hết thuộc top dưới về điểm chuẩn lớp 10 các năm trước (3-4 điểm/môn). Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 chỉ vài trăm, còn nguyện vọng 2 và 3 lên tới 1.000-2.000 em, như Bắc Lương Sơn, Lưu Hoàng, Tự Lập, Ứng Hòa B, Đại Cường...

Ở chiều ngược lại, nhóm trường top đầu vẫn duy trì sức hút ở nguyện vọng 1. Dẫn đầu là THPT Yên Hòa với hơn 1.200 học sinh đăng ký, kế đến là Lê Quý Đôn - Hà Đông (1.057). Các gương mặt "đình đám" như Kim Liên, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức, Phan Đình Phùng đều ghi nhận trên 800 học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Top 20 trường được đăng ký nhiều nhất, tính đến 13/4

Năm nay, khoảng 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%. Học sinh được đăng ký thi trực tuyến, có thể nhìn thấy số lượng nguyện vọng vào mỗi trường và tính toán được ngay tỷ lệ chọi.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra từ 30/5 đến 1/6.

Điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội ba năm qua

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh:Tùng Đinh

Thanh Hằng