Hơn 9.000 cơ sở lưu trú đánh giá an toàn Covid-19

Các cơ sở lưu trú trên toàn quốc đăng ký và thực hiện tự đánh giá trên hệ thống An toàn Covid-19 quốc gia.

Ngày 10/5, trong buổi làm việc cùng các cơ quan thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, cho tới nay có khoảng 30% trong 30.000 cơ sở lưu trú du lịch ở 63 tỉnh thành tham gia đánh giá an toàn trên hệ thống quản lý của Bộ.

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng các cơ sở chỉ đăng ký một lần mà không đánh giá hàng ngày và một số địa phương có hệ thống đánh giá an toàn Covid-19 riêng, chưa kết nối với hệ thống quốc gia. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc khai báo cần phải thực hiện tốt và lâu dài, ngay cả khi dịch bệnh đã được khống chế. Thông tin về các đơn vị đã tự đánh giá an toàn sẽ được Tổng cục Du lịch đăng tải trên trang bản đồ số Du lịch Việt Nam an toàn.

Các cơ sở lưu trú cần đảm bảo bố trí nước rửa tay sát khuẩn và yêu cầu du khách đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng. Ảnh: Thu Thảo

Ngày 11/5, Bộ VHTTDL sẽ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá Covid-19, yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên đánh giá và cập nhật lên hệ thống quốc gia. Các cơ sở đã tạm ngừng hoạt động hoặc không kinh doanh vẫn phải đăng ký và báo cáo trên hệ thống.

Các cơ sở lưu trú sau đó phải công bố mã QR được tạo từ tài khoản ở sảnh đón tiếp, hoặc các khu vực dễ nhìn thấy để du khách kiểm tra độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ. Các cơ sở lưu trú không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch sẽ bị yêu cầu tạm dừng đón khách.

Đây là động thái được Bộ VHTTDL đưa ra nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, du khách cũng như ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 qua đường du lịch, trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh. Trước đó vào 26/4, Bộ đã ra công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống Covid-19 trước dịp nghỉ lễ và khuyến cáo hạn chế các sự kiện không cần thiết.

Lan Hương