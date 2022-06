Hơn 88% khách hàng thanh toán điện không dùng tiền mặt

Theo tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hết tháng 5, tỷ lệ khách hàng thanh toán điện không dùng tiền mặt đạt 88,34%.

Trong tháng 5, nền nhiệt độ trên cả ba miền thấp hơn mọi năm, điện sản xuất và nhập khẩu trung bình ngày đạt 749,8 triệu kWh, giảm 2,9% so với cùng kỳ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 5 đạt 23,34 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng đạt 108,95 tỷ kWh, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó tỷ lệ huy động một số nguồn chính gồm thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo, điện nhập khẩu. Trong đó, điện nhập khẩu đạt 853 triệu kWh, chiếm 0,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

EVN đảm bảo cung cấp điện phục vụ Seagames 31. Ảnh: EVN.

Trong 5 tháng qua, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 48,14 tỷ kWh, chiếm 44,18% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 5 đạt 18,61 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện truyền tải đạt 85,39 tỷ kWh, tăng 2% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5 ước đạt 20,01 tỷ kWh. Luỹ kế 5 tháng đầu nưam đạt 95,31 tỷ kWh, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong 5 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 51 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 41 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm: 4 công trình 500kV, 6 công trình 220kV và 31 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và sân phân phối 500kV Quảng Trạch; đóng điện 1 mạch đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng; trạm biến áp 220kV Tương Dương; nâng công suất trạm biến áp 500kV Nhà Bè và Ô Môn...

Đối với các dự án nguồn điện như: dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng: khối lượng thi công cơ bản đạt kế hoạch; dự án cơ sở hạ tầng Quảng Trạch: tiếp tục tập trung thi công sau khi hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng được phê duyệt TKKT đợt một.

Về công tác chuyển đổi số, các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn thành 79,3% kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số trong 2 năm 2021-2022, trong đó có một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như quản trị nội bộ (94,1%), kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu, nhiệm vụ của EVN trong tháng 6

Theo nhận định xu thế thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 6, nắng nóng gia tăng dần tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 787,8 triệu kWh/ngày (thấp hơn 1,1% so với cùng kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 45.684 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6 là tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân, đặc biệt là yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Về huy động nguồn điện, huy động tối đa các nhà máy thủy điện có nước về tốt; nhiệt điện than, tuabin khí huy động theo nhu cầu hệ thống và bài toán tối ưu thủy - nhiệt điện; nhập khẩu điện với sản lượng dự kiến 185 triệu kWh, công suất khoảng 450 MW theo hợp đồng đã ký; dự phòng nhiệt điện dầu.

Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn điện và lưới điện: Dự án đường dây 500 kV Monsoon - Thạnh Mỹ, dự án trạm biến áp 500kV Lao Cai, dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Ngoài ra, trong tháng 6, các công ty, nhà máy thủy điện vận hành hồ đập theo đúng chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Phòng chống thiên tai của trung ương và các tỉnh, thành phố, tăng cường tuyên truyền về vai trò của thủy điện trong việc cắt, giảm lũ. Các tổng công ty, công ty điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với thiên tai, cũng như các tình huống sự cố, quá tải cục bộ, duy trì đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Thế Đan