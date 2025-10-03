Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng

TP HCM đang kiến nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý về giá đất cho 84 hồ sơ, nếu hoàn tất, khoảng 84.000 căn hộ sẽ được cấp sổ hồng.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết hiện có 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 đến nay vẫn chưa được định giá. Mỗi hồ sơ liên quan trung bình khoảng 1.000 căn hộ, tức hơn 84.000 căn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

Theo ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố), nguyên nhân chính phát sinh vướng mắc là giai đoạn 2007-2010, việc thu thập dữ liệu làm cơ sở định giá gần như không thể. Ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ) chưa có dự án chung cư tương tự để so sánh.

Ngoài ra, Nghị định 12/2024 từng gây khó khăn cho hầu hết dự án trong việc xác định giá đất, chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024, tình hình mới dần được tháo gỡ. Việc chuyển thẩm quyền định giá từ Sở Tài chính sang Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khiến nhiều hồ sơ bị treo kéo dài.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc khu đông TP HCM năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Để xử lý, TP HCM đã nhiều lần kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng cách tính dựa trên bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh, song đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Gần đây, UBND thành phố đã báo cáo Thủ tướng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính để tìm hướng tháo gỡ. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành thống nhất phương pháp tính hệ số và dự kiến có cuộc họp bàn trong thời gian tới.

"Nếu các hồ sơ này được giải quyết, thành phố sẽ có thêm 84.000 căn hộ được cấp giấy chứng nhận, đồng nghĩa hơn 300.000 người dân được an cư và nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả", ông Dương nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, TP HCM đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, mang lại nguồn thu khoảng 52.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố dự kiến xử lý thêm gần 80 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ định giá đất lên hơn 150, với nguồn thu ngân sách ước tính khoảng 86.000 tỷ đồng.

Về công tác cấp sổ hồng, tính đến tháng 8, thành phố đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án và cơ quan chức năng gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Hiện TP HCM còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc chưa được xử lý xong, phần lớn nằm ở những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, liên quan tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra.

Phương Uyên