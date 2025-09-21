Hơn 800 xe Ford Territory lỗi giá đỡ trụ lái

Nhiều mẫu Territory khó hoặc không thể điều khiển vô-lăng trong một số trường hợp do lỗi giá đỡ trụ lái.

Từ giữa tháng 9, Ford Việt Nam tiến hành triệu hồi 816 chiếc Territory lắp ráp trong nước vào khoảng thời gian 5/12/2022 - 30/1/2023. Nguyên nhân là giá đỡ trụ lái trên những mẫu xe trong diện ảnh hưởng có thể bị tách rời khỏi khung xương táp-lô do mối hàn không chính xác giữa hai bộ phận này.

Mẫu Territory đời 2023 lăn bánh tại Quảng Ninh. Ảnh: FVN

Nếu giá đỡ trụ lái bị tách rời, tài xế trên Ford Territory khó điều khiển xe. Hoặc trong một số trường hợp, người dùng không thể hoạt động vô-lăng, dẫn đến nguy cơ tai nạn. Trụ lái tách rời táp-lô cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế.

Các đại lý ủy quyền của Ford tiếp nhận và khắc phục lỗi miễn phí cho chủ sở hữu xe Territory. Thời gian sửa chữa mỗi xe khoảng nửa ngày.

Đây là lần thứ hai Ford Territory gặp sự cố dẫn đến triệu hồi tại Việt Nam. Hồi tháng 5, hãng gọi về sửa chữa 6 chiếc Territory trang bị phần mềm điều khiển động cơ gặp lỗi. Những xe này lắp ráp trong giai đoạn 4/7/2024 - 25/7/2024.

Territory là mẫu xe gầm cao 5 chỗ được Ford giới thiệu ra thị trường hồi tháng 10/2022. Hồi tháng 8 vừa qua, hãng ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ của Territory. Xe định vị ở phân khúc CUV cỡ C với giá bán 762-896 triệu đồng.

Sau 8 tháng 2025, Ford Territory bán hơn 7.000 xe, xếp thứ hai trong phân khúc sau Mazda CX-5 (gần 10.000 xe). Trong dải sản phẩm của hãng Mỹ, Territory hiện là mẫu xe bán chạy thứ ba sau bán tải Ranger và SUV cỡ D Everest.

Phạm Trung