Hơn 80 ứng dụng chính phủ Việt Nam được xác minh trên Google

Việt Nam là nước đầu tiên triển khai xác thực ứng dụng chính phủ trên Google Play, với hơn 80 app có dấu xác nhận như VneID, VssID.

Sáng 20/12, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã hợp tác với Google và các cơ quan liên quan, cấp nhận diện cho ứng dụng chính phủ.

Những ứng dụng như VneID, VssID, i-SPEED, Hóa Đơn Điện Tử TCT, Dịch Vụ Công Bộ Y Tế khi truy cập trên Google Play sẽ có thêm biểu tượng "Chính phủ".

"Việt Nam là nước đầu tiên hợp tác cùng Google triển khai sáng kiến mới này", Cục cho biết.

Play Store hiển thị thêm biểu tượng Chính phủ với các ứng dụng đã được xác minh. Ảnh: Khương Nha

Theo Cục An toàn thông tin, hiện có 86 ứng dụng được cấp dấu xác minh, giúp người dùng dễ nhận diện ứng dụng chính thức do cơ quan nhà nước, tăng cường bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo và đảm bảo an toàn trực tuyến tại Việt Nam.

Cách làm mới được đánh giá mang lại nhiều giá trị tại Việt Nam, khi số lượng ứng dụng của chính phủ trên nền tảng đang tăng nhanh.

Theo ông Trần Quang Hưng, Quyền Cục trưởng An toàn thông tin, tính năng nhận diện trên Google Play là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ người dân Việt Nam tiếp cận các ứng dụng đáng tin cậy. "Điều này không chỉ giúp dễ dàng biết và sử dụng dịch vụ công chính thức, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và niềm tin vào dịch vụ số của Nhà nước", ông nói.

Trong khi đó, Wilson White, Phó chủ tịch Bộ phận Chính sách công và Quan hệ chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Google, cho biết sẽ "liên tục bổ sung tính năng mới để giúp người dùng tìm thấy ứng dụng mong muốn", và việc cấp nhận diện ứng dụng chính phủ là một phần trong quyết tâm đó.

Lưu Quý