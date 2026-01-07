Hơn 80% người TP HCM muốn mua nhà trong 5 năm tới

81% người dân TP HCM muốn mua bất động sản trong 5 năm tới, còn tỷ lệ ở Hà Nội là 69%, xuất phát từ nguồn cung vừa túi tiền nhỉnh hơn, theo báo cáo từ Batdongsan.

Báo cáo của nền tảng tìm nhà Batdongsan (thuộc tập đoàn PropertyGuru) công bố trong tháng 12/2025, dựa trên khảo sát với hơn 1.000 người. Cụ thể, theo số lượng tin đăng bán trên nền tảng này trong năm 2025, nguồn cung chung cư dưới 3 tỷ đồng tại TP HCM mới chiếm 31% toàn thị trường. Nếu chỉ tính khu vực TP HCM cũ, lượng sản phẩm mức giá này chiếm 21%. Tỷ trọng này cao hơn con số 10% của Hà Nội.

Với loại hình nhà riêng, 5% nguồn cung tại TP HCM cũ có giá dưới 3 tỷ đồng. Mức giá phổ biến với loại hình này là 5-10 tỷ đồng, chiếm 49%. Tại Hà Nội, chỉ 1% nguồn cung nhà riêng có giá dưới 3 tỷ đồng trong khi lượng sản phẩm trên 15 tỷ chiếm đến 33%.

Theo lý giải của Batdongsan, lượng nguồn cung giá hợp lý tại TP HCM vẫn dồi dào hơn Hà Nội, thúc đẩy tâm lý người mua. 81% đáp viên đang sinh sống tại TP HCM mong muốn sở hữu nhà trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 69% tại Hà Nội. "Đây không chỉ là câu chuyện kỳ vọng, mà còn cho thấy người mua tại TP HCM nhìn thấy khả năng tiếp cận thực tế, ít nhất ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền", ông Lê Bảo Long - Giám đốc Marketing của Batdongsan lý giải.

Người dùng tìm mua nhà trên nền tảng Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Với nhóm mua căn nhà đầu tiên, chung cư tiếp tục là loại hình phổ biến nhất với 59% người tham gia khảo sát lựa chọn. Pháp lý và uy tín chủ đầu tư là hai tiêu chí được ưu tiên cao hơn cả vị trí hay tiện ích. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của người mua giữa lúc giá cao và rủi ro thị trường vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, thói quen tìm kiếm nhà ở cũng thay đổi. Người mua có xu hướng lọc kỹ trước khi đi xem trực tiếp. Đại diện nền tảng Batdongsan cho biết để hỗ trợ người mua, thúc đẩy thị trường, đơn vị xây dựng nhiều tính năng để tạo "bộ lọc". Đơn cử, tính năng "Tin xác thực" hiển thị những tin đăng đã được kiểm chứng thông tin cơ bản như sổ đỏ, đúng địa chỉ, hình ảnh, và phù hợp với mặt bằng giá khu vực.

Người dùng cũng có thể khoanh vùng nhu cầu theo ngân sách, khu vực, loại hình, diện tích... Các tính năng "Lịch sử giá", "Môi giới chuyên nghiệp" giúp so sánh đối chiếu và lựa chọn bên bán uy tín trước khi đưa ra quyết định. Người mua còn có thể sử dụng tính năng bản đồ để kiểm tra trực quan vị trí bất động sản, khả năng kết nối hạ tầng, khoảng cách đến trung tâm, trường học hay bệnh viện.

Cũng theo báo cáo, dù TP HCM có lợi thế hơn về nguồn cung giá thấp, khả năng mua nhà vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào thu nhập.

Với nhóm thu nhập từ 30-50 triệu đồng, mức độ tự tin chủ yếu dừng ở mức trung bình. Chỉ đến nhóm thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng, tỷ lệ người cho rằng có khả năng mua nhà mới tăng rõ rệt (50% đáp viên tự tin và tự tin cao về khả năng mua nhà). Đây cũng là nhóm sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ hợp lý, phổ biến ở mức 30-50% giá trị bất động sản. Với các nhóm còn lại, họ chọn nỗ lực làm việc thêm giờ (29%), gửi tiết kiệm (26%) với mong muốn sở hữu nhà.

Đại diện nền tảng Batdongsan cho rằng các số liệu phản ánh thực tế thị trường nhà ở đô thị đang dịch chuyển sang phục vụ nhóm có thu nhập khá trở lên, trong khi phần đông người lao động trẻ buộc phải điều chỉnh chiến lược sống.

Thị trường cũng hình thành nhóm xác định "ở thuê dài hạn", chủ yếu là người độc thân, chưa có kế hoạch mua nhà trong ít nhất 5 năm, ưu tiên sự linh hoạt, chất lượng sống và kiểm soát áp lực tài chính. Nhóm này thường dành dưới 30% thu nhập cho tiền thuê nhà, xem đây là giải pháp tài chính hiệu quả hơn mua trong bối cảnh hiện tại.

Hoài Phương