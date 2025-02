Hơn 80% căn hộ TP HCM mở bán năm nay có giá trên 65 triệu một m2

Năm nay, TP HCM dự kiến mở bán 10.000 căn hộ, trong đó 80% có giá trên 65 triệu đồng mỗi m2, theo Savills.

Theo báo cáo mới đây của Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam, năm 2025, TP HCM dự kiến có hơn 10.000 căn hộ chào bán sơ cấp (nhà đầu tư mở bán), 80% trong số này thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, tập trung ở các quận nội thành và TP Thủ Đức. Giá sơ cấp khởi điểm đều trên 65 triệu đồng mỗi m2.

Khu vực vùng ven (Bình Tân, Bình Chánh, quận 8, 12, Tân Phú và Nhà Bè), nơi tập trung các dự án thuộc phân khúc hạng C (bình dân), năm nay tiếp tục khan hiếm nguồn cung. Savills dự báo khu vực này sẽ chỉ có khoảng 2.000 căn hộ hạng C mở bán, chiếm chưa đến 20% tổng nguồn cung. Con số này bằng khoảng một phần ba so với nguồn cung năm ngoái (6.300 căn).

Dù được định vị là phân khúc bình dân, 80% số căn hộ trên có giá bán dự kiến thấp nhất từ 50 triệu đồng đến 65 triệu đồng mỗi m2, tập trung phần lớn tại huyện Bình Chánh và Bình Tân.

Trước đó, trong dự báo về thị trường bất động sản 2025, đơn vị tư vấn One Housing (Techcombank) cũng cho biết sẽ có khoảng 10.000-12.000 căn hộ sơ cấp được mở bán tại TP HCM năm nay. 88% rổ hàng này có giá dự kiến thấp nhất là 60 triệu đồng mỗi m2 và cao nhất lên đến 290 triệu đồng.

Theo One Housing, hơn 70% nguồn cung mới sẽ tập trung ở khu Đông (TP Thủ Đức), 30% còn lại rải rác ở các quận ngoại thành và huyện vùng ven TP HCM.

Bất động sản khu Nam TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tình trạng thiếu dự án mới ở TP HCM nói chung và khu vực vùng ven nói riêng vẫn tiếp diễn năm nay. Hầu hết nguồn cung chào bán sắp tới đều là dự án cũ triển khai giai đoạn tiếp theo. Một số quận, huyện ngoại thành hiện cũng có vài dự án mới đang hoàn thiện pháp lý, chờ giấy phép xây dựng, dự kiến triển khai ở nửa cuối năm hoặc có thể kéo dài sang năm tiếp theo.

Thị trường bất động sản vùng ven thành phố luôn là nơi cung cấp nguồn nhà ở có giá phải chăng, vừa túi tiền. So với khu vực trung tâm, các dự án vùng ven có lợi thế lớn nhờ mức giá hợp lý và chi phí đất thấp hơn đáng kể. Do đó, các nơi này được nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu và tài chính của đại đa số người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng mua để ở.

Những năm gần đây, với sự mở rộng của hệ thống hạ tầng giao thông, tốc độ đô thị hoá và làn sóng giãn dân, các quận vùng ven ngày càng thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở, kéo theo là giá nhà cũng có sự thay đổi, ghi nhận tốc độ tăng nhanh.

Theo One Housing, năm qua, giá bán sơ cấp căn hộ toàn TP HCM trung bình khoảng 84 triệu đồng mỗi m2, tăng 15% so với cùng kỳ 2023. Khu Đông (TP Thủ Đức) ghi nhận mức tăng 18,3%; hai khu vực vốn tập trung nhiều dự án trung cấp, bình dân là khu Nam (chủ yếu là dự án tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè) có tốc độ tăng giá nhà 5,6%; khu Tây (quận 8, quận 12, Gò Vấp, Tân Phú) tăng 8,2% so với năm trước.

Đánh giá về tình trạng sụt giảm nguồn cung và tăng giá nhanh của thị trường căn hộ vùng ven, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và S22M Savills, cho rằng phân khúc hạng C luôn là lựa chọn hàng đầu của người lao động thu nhập có hạn và các gia đình trẻ mới ra riêng. Việc suy giảm nguồn cung sẽ kéo theo cơ hội mua nhà cho nhóm này ngày càng hẹp cửa.

Theo bà Giang Huỳnh, năm nay và các năm tới, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven mua nhà vẫn sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh giá căn hộ nội thành và khu vực TP Thủ Đức tăng quá cao.

Tuy nhiên, bà Giang cho rằng việc lựa chọn được dự án phù hợp với khả năng tài chính và đảm bảo không gian sống tốt sẽ là thách thức không nhỏ. Bên cạnh đó, rổ hàng hai năm tiếp theo cũng được dự báo tiếp tục hạn chế, tạo ra thế cạnh tranh gắt gao. Dự án có lợi thế về tiến độ xây dựng nhanh, pháp lý hoàn thiện sẽ có nhiều thuận lợi trong thanh khoản và ngược lại.

Phương Uyên