Hơn 8.000 runner tham gia giải chạy Pocari Sweet

TP HCMCác vận động viên tham gia cung đường chạy ở cự ly 3 km, 5 km, 10 km, 21 km, tại giải Pocari Sweat Run Việt Nam 2024.

Pocari Sweat, thương hiệu thức uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản chuyên phục vụ mục đích tập luyện thể thao vừa tổ chức giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2024, vào ngày 2 – 3/11, tại The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Với chủ đề "Go for the better", giải chạy năm nay thu hút hơn 8.000 runner ở các cự ly 3 km, 5 km, 10 km và 21 km. Sự kiện đánh dấu cột mốc 5 năm thương hiệu đồng hành cùng cộng đồng đam mê chạy bộ

Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 thu hút hơn 8.000 vận động viên trên khắp cả nước tham gia. Ảnh: Pocari Sweat Run Việt Nam

Anh Lê Thanh Tú, sống tại TP HCM, runner tham gia cự ly 10 km, tiết lộ có lúc nghĩ bản thân không thể tiếp tục vì quá mệt mỏi nhưng nhờ sự động viên từ những người xung quanh, anh như được tiếp thêm sức mạnh để không bỏ cuộc. "Chiếc huy chương tôi nhận được mang lại niềm vui sướng không gì sánh được vì tôi đã dũng cảm vượt qua khó khăn, dám thử thách bản thân", anh nói.

Chị Phương Thảo, sống tại Bình Dương, đăng ký cự ly 21 km tự hào khi chạm vạch đích. Dù thường xuyên luyện tập thể thao, tích cực chạy bộ mỗi ngày, chị cho biết cự ly chạy lần này được coi là một thử thách lớn với bản thân. Nhưng nhờ sự quyết tâm, nỗ lực hết mình, chị đã chiến thắng. "Khoảnh khắc bước qua vạch đích, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều", chị chia sẻ.

Các vận động viên trên cung đường chạy. Ảnh: Pocari Sweat Run Việt Nam

Đại diện thương hiệu Pocari Sweat cho biết giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam hiện là một trong những sự kiện thể thao thường niên được cộng đồng yêu chạy bộ mong đợi. Ngoài đầu tư mạnh mẽ vào các khâu tổ chức hình ảnh, hoạt động mà còn truyền tải thông điệp tích cực để mỗi cá nhân khám phá giới hạn của bản thân, nỗ lực tốt hơn mỗi ngày.

Để đảm bảo cho các chân chạy có một thể lực và tinh thần tốt nhất chinh phục mục tiêu, ban tổ chức bố trí các trạm tiếp nước xuyên suốt đường chạy, cách nhau từ 2 đến 2,5 km, sẵn sàng hỗ trợ vận động viên với nước Pocari Sweat. Loại thức uống này cung cấp nước và bổ sung ion thiết yếu cần thiết, hỗ trợ vận động viên duy trì sự cân bằng cho cơ thể, vượt qua những thử thách trên đường chạy.

Tại các trạm tiếp nước ban tổ chức cũng chuẩn bị chuối và dưa hấu, cung cấp dinh dưỡng cho từng bước tiến của vận động viên cũng như luôn có các trạm y tế túc trực nhằm giúp đảm bảo an toàn trên đường chạy.

Pocari Sweat hỗ trợ bù nước nhanh và bổ sung ion thiết yếu cho vận động viên xuyên suốt các tuyến đường chạy. Ảnh: Pocari Sweat Run Việt Nam

Như Ý