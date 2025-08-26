Hơn 700 xã nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là ba địa phương có số xã nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nhiều nhất, ở cấp độ rủi ro 2 trên thang 3 cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 24 giờ qua nhiều tỉnh miền núi và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, trong đó Hồng Thượng (Hà Tĩnh) ghi nhận 575 mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 537 mm, Hủa Na (Nghệ An) 484 mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 433 mm. Nhiều khu vực đã đạt trạng thái đất bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Trong 3-6 giờ tới, mưa tiếp diễn với lượng phổ biến 20-80 mm, có nơi trên 150 mm ở Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh có thể mưa 20-50 mm, cục bộ trên 80 mm.

Bản đồ nguy cơ sạt lở đất, lũ quét lúc 9h. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Cơ quan khí tượng cảnh báo 714 xã, phường nằm trong diện nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, tập trung nhiều nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh. Trong đó, hàng chục xã tại Mộc Châu, Mai Châu (Sơn La, Hòa Bình), Mường Lát, Quan Sơn (Thanh Hóa), Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An), Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)... thuộc diện rủi ro rất cao.

Người dân vùng núi, ven sông suối, khu vực địa hình dốc được khuyến cáo đề phòng lũ quét, sạt lở, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và chủ động sơ tán khi cần thiết.

Chiều tối qua, bão Kajiki đổ bộ miền Trung với sức gió mạnh cấp 12, gây mưa to diện rộng, làm 3 người chết, 13 người bị thương, hơn 6.800 nhà tốc mái, hơn 3.000 nhà ngập cùng hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu, thủy sản bị hư hại. Hạ tầng giao thông, điện lực tê liệt nặng nề: hơn 1,7 triệu hộ mất điện, hàng trăm cột điện gãy đổ, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc đổi hướng, quốc lộ sạt lở, nhiều nơi bị ngập sâu.

Đến sáng 26/8, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, song hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Trung và Bắc Bộ, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200-600 mm. Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc ngập cục bộ, giao thông hỗn loạn. Cơ quan chức năng đánh giá Kajiki là cơn bão bất thường, hình thành nhanh, di chuyển chậm, để lại thiệt hại nặng nề cho khu vực chịu ảnh hưởng.

Gia Chính