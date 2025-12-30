Hơn 700 sinh viên sư phạm ra trường vẫn bị nợ 145 triệu đồng tiền hỗ trợ

Hơn 700 sinh viên trường Đại học Đồng Nai mỗi người bị nợ gần 145 triệu đồng trợ cấp sinh hoạt phí, dù đã ra trường.

Những cựu sinh viên này thuộc khóa 2021-2025, theo học ngành Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Mầm non, Tiểu học và Tiếng Anh. Theo Nghị định 116 của Chính phủ, ngoài được miễn học phí, mỗi người được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt. Tính tổng 40 tháng học, số tiền mỗi người lẽ ra được nhận khoảng 145 triệu đồng.

Suốt 4 năm qua, nhiều sinh viên rơi vào cảnh khốn đốn vì khoản hỗ trợ này "bặt vô âm tín". Phước Thắng (tên đã thay đổi), cựu sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, cho biết gia đình khó khăn nên chọn ngành sư phạm để giảm bớt gánh nặng kinh phí. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.

Chật vật xoay xở để ra trường, giờ Thắng không thể mua nổi xe máy hay laptop để soạn giáo án và đi làm. Anh phải làm gia sư tạm thời trong lúc chờ việc.

Nỗi lo lớn nhất của Thắng và các bạn cùng khóa là quy định bồi hoàn: Nếu không công tác trong ngành sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, họ phải hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo.

"Thời gian đang đếm ngược, nhưng chúng tôi vẫn không có câu trả lời rõ ràng từ nhà trường", Thắng chia sẻ.

Một cựu sinh viên khác cũng bức xúc, cho biết từ năm thứ nhất, đã làm đơn đăng ký theo yêu cầu của trường. Sau khi tốt nghiệp, họ lại được gọi đến ký xác nhận và cung cấp số tài khoản, nhưng "đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu".

Những ngày qua, sự việc gây chú ý trên các diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng có sự thiếu minh bạch, nhập nhèm tiền hỗ trợ của nhà nước.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học, tháng 9/2025. Ảnh: Trường Đại học Đồng Nai

Trả lời VnExpress, một lãnh đạo trường Đại học Đồng Nai xác nhận có 708 sinh viên thuộc diện đào tạo theo đặt hàng của địa phương vẫn chưa nhận được tiền.

Nguyên nhân được xác định là do sai sót trong khâu tuyển sinh từ các năm trước. Cụ thể, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 717 chỉ tiêu nhưng trường đã tuyển vượt ở một số ngành, trong khi các ngành khác lại thiếu.

"Có thể lãnh đạo trường khi đó chỉ xét đến tổng chỉ tiêu mà quên rằng nguyên tắc sư phạm phải chính xác theo từng ngành", người này nhìn nhận. Do tuyển sinh sai lệch so với chỉ tiêu chi tiết, UBND tỉnh Đồng Nai – đơn vị cấp kinh phí – chưa thể giải ngân.

UBND tỉnh đã lên lịch làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc pháp lý và sớm chi trả cho sinh viên.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; tự do.

Sinh viên hai nhóm đầu được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng, tối đa 10 tháng một năm học. Kinh phí từ ngân sách của các địa phương, bộ, ngành, thông qua hình thức đặt hàng với các trường.

Sinh viên đăng ký phải làm việc trong ngành giáo dục trong hai năm sau khi tốt nghiệp. Thời gian làm việc dài gấp đôi chương trình đào tạo. Nếu không, họ bị buộc hoàn lại tất cả chi phí.

Lệ Nguyễn - Phước Tuấn