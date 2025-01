Hơn 700 hộ dân sống trong di tích triều Nguyễn sắp được di dời

Giữa tháng 12/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn hai với tổng kinh phí 367 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và của tỉnh.

Theo đó, 744 hộ dân với 264 hộ chính, 480 hộ phụ sống trong khu vực di tích Hổ Quyền, Voi Ré, chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, lăng các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức, Đồng Khánh, Khải Định, Gia Long, lăng Trường Cơ, lăng Cơ Thánh, Trấn Hải Thành, lăng Vạn Vạn, đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám sẽ được di dời, giải phóng mặt bằng.

Nằm trên đường Duy Tân, An Lăng rộng gần 6 ha là nơi an nghỉ vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Sau năm 1975, chính quyền Bình Trị Thiên cũ đã cấp nhà tập thể trong khuôn viên An Lăng cho cán bộ Ty Công nghiệp, Sở Giáo dục tỉnh sinh sống.