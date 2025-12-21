Hơn 700.000 người phải sơ tán do xung đột Campuchia - Thái Lan

Campuchia cho biết hơn 500.000 người dân phải di dời do giao tranh biên giới, trong khi Thái Lan nói còn khoảng 200.000 người tại các khu sơ tán.

Bộ Nội vụ Campuchia hôm nay cho biết khoảng 518.000 người "đang phải chịu khổ cực do phải rời bỏ nhà cửa và trường học" để tránh những cuộc ném bom và pháo kích do Thái Lan tiến hành.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cùng ngày thông báo hơn 200.000 người đang ở trong các khu trú ẩn. "Một số dân làng có thể trở về nhà", ông nói, song cảnh báo về khả năng bom mìn còn sót lại.

Quan chức Thái Lan hôm 10/12 nói khoảng 400.000 người tại 7 tỉnh đã phải di dời tới khu trú ẩn do xung đột. Campuchia khi đó thông báo hơn 100.000 người ở 5 tỉnh phải đi sơ tán.

Người dân tại khu trú ẩn ở tỉnh Buriram, Thái Lan hôm 16/12. Ảnh: Reuters

Giới chức Campuchia và Thái Lan cho biết hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN tại Malaysia vào ngày 22/12 được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, trong đó Bangkok gọi sự kiện này là "cơ hội quan trọng cho cả hai bên".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo nhắc lại những điều kiện đã nêu trước đó để chấp nhận đàm phán, như Campuchia tuyên bố ngừng bắn trước và đồng ý hợp tác trong nỗ lực rà phá mìn ở biên giới. "Những điều kiện đó sẽ định hướng cách chúng tôi tương tác trong các cuộc thảo luận ngày mai ở Kuala Lumpur", bà cho hay.

Thái Lan cũng không đảm bảo rằng hội nghị các ngoại trưởng ASEAN sẽ dẫn đến thỏa thuận đình chiến, khẳng định đạt được lệnh ngừng bắn hay không "chủ yếu phụ thuộc vào đánh giá từ quân đội về tình hình trên thực địa".

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết mục đích của cuộc gặp là khôi phục "hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng tốt đẹp", thêm rằng Phnom Penh sẽ tái khẳng định lập trường vững chắc về giải quyết bất đồng và tranh chấp thông qua mọi biện pháp hòa bình, đối thoại và ngoại giao.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển, khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau leo thang xung đột, yêu cầu đối phương ngừng bắn trước.

Theo giới chức hai nước, giao tranh đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng tại Thái Lan và 19 người chết ở Campuchia.

Phạm Giang (Theo AFP, Nation Thailand, Khmer Times)