Hơn 700.000 hồ sơ thi bằng lái tồn đọng được giải quyết thế nào

CSGT thay đổi hình thức sát hạch, tăng nhân lực, tổ chức thi ban đêm giúp xử lý lượng hồ sơ tồn đọng sau chuyển giao nhiệm vụ.

Sau 5 tháng chờ đợi, anh Quang Vũ, 34 tuổi, vui mừng khi vừa kết thúc phần thi lái xe chạy sa hình vào lúc 21h tại Trung tâm sát hạch lái xe Miền Đông, phường Long Thạnh Mỹ (quận 9 cũ), TP HCM. Để thực hiện 4 bài thi bằng lái hạng B, anh Vũ phải đến trung tâm từ 7h, sát hạch phần lý thuyết về luật giao thông, mô phỏng tình huống sau đó chờ đến tối để thi phần cuối.

Học viên lái ôtô xếp hàng trước vạch xuất phát để thi sát hình bằng lái ôtô ở Trung tâm sát hạch lái xe Miền Đông, cuối tháng 7. Ảnh: Đình Văn

Anh Vũ cho biết đã đăng ký học bằng lái từ tháng 12/2024, sau đó được hẹn lịch thi vào tháng 2/2025 nhưng nhiều lần bị hoãn. Đến cuối tháng 7, Khi biết phải thi thực hành vào ban đêm, anh chủ động thuê xe tập ngoài sân thi vào cùng thời điểm để làm quen cách xử lý tình huống. "Thi xong bằng lái mất một ngày cũng vất vả nhưng tôi cũng hài lòng vì phải chờ đợi quá lâu rồi mới được thi", anh Vũ nói.

Cùng đợt với anh Vũ, gần 800 thí sinh khác ngồi kín hai phòng tại trung tâm sát hạch để chờ đến lượt. Tất cả phải mất hơn nửa ngày để hoàn thành 4 bài thi bằng lái ôtô. Dù đã qua đêm muộn, nhưng ngoài điểm xuất phát của đường chạy sa hình, gần 20 ôtô sát hạch vẫn nối đuôi nhau bắt đầu thi thực hành. Còn bên cạnh đường chạy, nhiều người chăm chú quan sát bạn thi lái xe qua các đoạn dốc, khúc cua giữa trời tối để lấy kinh nghiệm.

Anh Vũ là một trong số hàng chục nghìn thí sinh được CSGT TP HCM tổ chức sát hạch bằng lái xe vào ban đêm từ giữa tháng 7 đến nay để giải quyết tình trạng tồn đọng 119.000 hồ sơ do tạm dừng tổ chức thi để chuyển giao nhiệm vụ sát hạch từ Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) sang Cục CSGT (Bộ Công an). Thượng tá Lê Chí Cường, Phó giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Miền Đông, cho biết để tăng khả năng tổ chức, đơn vị đã lập hội đồng gồm 12 người và CSGT để tập trung sát hạch, xử lý hồ sơ.

CSGT kiểm tra hồ sơ học viên trước phần thi thực hành. Ảnh: Thanh Tùng

Từ giữa tháng 7, trung tâm phải làm việc hơn 16 giờ mỗi ngày để đáp ứng cho gần 800 và 1.400 người thi bằng lái ôtô và xe máy. Có hôm, khi thí sinh cuối cùng hoàn thành bài thi lúc 21h30, hội đồng thi phải ngồi lại tổng kết hồ sơ, nhập dữ liệu vào hệ thống đến 0h hôm sau mới hoàn thành để đảm bảo công việc ngày nào xong ngày đó. Việc này để tránh dồn hồ sơ cũ qua hôm sau, xử lý dứt điểm trình trạng tồn đọng của nhiều tháng trước.

Ngoài việc làm thêm giờ, sự thay đổi quy trình không bắt buộc đậu lý thuyết mới được thi thực hành cũng giúp giảm tải lượng hồ sơ cũ. Ông Nguyễn Xuân Thực, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hóc Môn, cho biết khi CSGT tổ chức sát hạch đã áp dụng quy định từ Thông tư 05 cho phép thí sinh trượt phần thi lý thuyết vẫn được thi thực hành.

Theo đó, trong hai phần thi lý thuyết và thực hành có 4 bài buộc thí sinh phải vượt qua theo trình tự là: lý thuyết luật giao thông đường bộ, mô phỏng tình huống, thực hành chạy đường trường và sa hình. Trước đây, nếu học viên trượt bài thi lý thuyết đầu tiên sẽ bị đình chỉ, không được làm 3 bài thi còn lại, phải đăng ký sát hạch vào buổi khác. Quy định mới cho phép thí sinh thực hiện cả 4 bài thi trong một ngày, nếu trượt bài nào thi lại bài đó vào lần sau.

"Việc này giúp người dân không bị mất nhiều thời gian khi thi lại, giảm gánh nặng cho đơn vị tổ chức sát hạch", ông Thực nói.

Về sân bãi khi tổ chức thi ban đêm, trung tâm đã tính toán lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng như ngoài đường phố, tăng khả năng quan sát cho người lái xe. Ở những khúc cua, dốc cũng có sơn phản quang để thí sinh dễ canh tốc độ, thao tác. Theo ông Thực, việc thi thực hành buổi tối ban đầu gặp một số ý kiến cho rằng khó xử lý tình huống hơn ban ngày nhưng thực tế qua hàng chục kỳ thi việc này không ảnh hưởng nhiều.

Thống kê của Cục CSGT, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, CSGT cả nước đã tổ chức hơn 2.000 kỳ sát hạch cho hơn 713.000 học viên trong gần ba tháng. Các tỉnh thành có lượng hồ sơ tồn đọng lớn như TP HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đồng Nai đã giải quyết khoảng từ 26.000 đến 111.000 hồ sơ.

CSGT TP HCM kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước phần thi lý thuyết. Ảnh: Thanh Tùng

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, cho hay ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, CSGT ở các tỉnh, thành đã lập đội phụ trách và tích cực tập huấn sát hạch viên sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Để xử lý hơn 705.000 hồ sơ tồn đọng từ quá trình chuyển giao giữa ngành vận tải sang giao thông, lực lượng thực hiện đồng thời nhiều giải pháp: áp dụng hình thức sát hạch dựa trên quy định mới, tăng kỳ thi, làm thêm giờ vào buổi đêm, sắp xếp trung tâm sát hạch phù hợp với đơn vị hành chính sau sáp nhập. Số lượng kỳ thi được tổ chức cũng tăng dần qua từng tháng. Theo đại tá Nhật, việc này cơ bản đã giúp giải toả lượng hồ sơ từ trước, dự kiến đến giữa tháng 8 sẽ không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ.

