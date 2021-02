MỹÍt nhất 5 người thiệt mạng trong tai nạn liên quan 75-100 phương tiện trên cao tốc liên bang 35 ở Fort Worth, Texas, hôm 11/2.

Hơn 70 xe đâm dồn toa trên cao tốc, 5 người chết Video: Jason McLaughlin

Tai nạn xảy ra ngay sau một cơn giông tố lúc 6 h ngày 11/2 gây mưa đá khiến mặt đường trơn trượt. Sở cứu hỏa Fort Worth cho biết, ngoài những người thiệt mạng, 36 người khác đã được đưa tới các bệnh viện địa phương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

Matt Zavadsky, đại diện dịch vụ cấp cứu của địa phương nói: "Các xe bị hư hỏng nặng. Nhiều xe cẩu tới hiện trường. Phải mất rất nhiều thời gian để giải tỏa mớ hỗn loạn này".

Điều kiện nguy hiểm khiến thậm chí một xe cứu thương bị một xe khác đâm trúng nhưng may mắn chỉ bị thiệt hại nhẹ. Các xe buýt cũng được điều tới để đưa người khỏi hiện trường tai nạn, tránh bị giảm nhiệt do thời tiết quá lạnh. Những ngày qua, nhiệt độ ở khu vực đều dưới 0 độ C.

Mỹ Anh (theo WKYC, The Guardian)