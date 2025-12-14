Hơn 70 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi

Hơn 70 người nhập viện sau ăn bánh mì mua tại chuỗi tiệm bánh Hồng Vân, ngành y tế Quảng Ngãi yêu cầu 10 cơ sở kinh doanh dừng hoạt động.

Sáng 14/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Quảng Ngãi tiếp nhận 25 ca cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua của chuỗi tiệm bánh mì và nem chả Hồng Vân. Trong đó, 9 ca nặng phải nhập viện điều trị các triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau quặn bụng, tiêu chảy.

Một người bệnh lớn tuổi nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Ngân Giang

Đây là ngày thứ hai liên tiếp bệnh viện tiếp nhập các ca nghi ngộ độc do ăn bánh mì. Hôm qua, trong buổi sáng bệnh viện tiếp nhận 15 ca, đến chiều thêm 13 ca. Như vậy, trong hai ngày, riêng Bệnh viện Phúc Hưng đã tiếp nhận hơn 53 bệnh nhân.

Các bệnh nhân ở nhiều địa phương như phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, xã Nghĩa Giang, Khánh Cường. Phần lớn là người trưởng thành, một số là trẻ 4-7 tuổi. Một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Một gia đình cả bốn người cùng nhập viện cấp cứu. Điểm chung của các bệnh nhân là xuất hiện triệu chứng bất thường sau ăn bánh mì mua ở các cơ sở khác nhau nhưng đều thuộc chuỗi tiệm nói trên.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế Quảng Ngãi. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cũng tiếp nhận 22 ca, Phòng khám Thiện Nhân tiếp nhận 3 trường hợp liên quan.

Tổng cộng, ba cơ sở y tế tại Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 70 người, chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì chuỗi tiệm Hồng Vân. Sở Y tế Quảng Ngãi và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy 17 mẫu thức ăn tại hệ thống này và 6 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân để kiểm nghiệm. Hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết ngành y tế đã thu thập mẫu, thực hiện xét nghiệm vi sinh, niêm phong mẫu và yêu cầu dừng hoạt động 9 chi nhánh cùng một cơ sở chính của chuỗi tiệm Hồng Vân. Hiện số người nhập viện tiếp tục tăng.

Tiệm Hồng Vân có nhiều chi nhánh ở Quảng Ngãi, là tiệm bánh mì và nem chả nổi tiếng tại địa phương.

Phạm Linh