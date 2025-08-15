Hơn 70% người Mỹ trưởng thành từng đối mặt lừa đảo trực tuyến

Khảo sát của Pew cho thấy 73% người Mỹ trưởng thành gặp các hình thức lừa đảo trực tuyến, phổ biến nhất là gian lận thẻ tín dụng, mua sắm online.

Trung tâm nghiên cứu Pew, trụ sở ở Washington, hồi cuối tháng 7 tiến hành khảo sát 9.397 người Mỹ trưởng thành về tình trạng lừa đảo và tấn công trực tuyến ở nước này. Kết quả khảo sát được Los Angeles Times công bố gần đây cho thấy 73% người được hỏi cho hay đã gặp ít nhất một hình thức lừa đảo trực tuyến.

Hầu hết nhận được email, tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo ít nhất một lần mỗi tuần. 51% nhận được ít nhất một lần mỗi tháng. 32% trả lời đã trải qua các hình thức lừa đảo, tấn công mạng trong 12 tháng qua.

Các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất là gian lận thẻ tín dụng, lừa đảo mua sắm online hoặc tấn công bằng ransomware, loại phần mềm độc hại chặn quyền truy cập vào các tệp hoặc hệ thống máy tính cho đến khi nạn nhân trả tiền chuộc. Khoảng 1/5 người Mỹ trưởng thành từng mất tiền vì bị lừa đảo, tấn công mạng.

Nhiều người Mỹ cho rằng nhóm lớn tuổi có nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến cao hơn nhóm trẻ.

Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) năm 2021 cho hay thế hệ X, thế hệ Millenials và Gen Z, từ 18 đến 59 tuổi, có tỷ lệ trình báo mất tiền do bị lừa đảo trực tuyến cao hơn 34% so với nhóm trên 60 tuổi.

Các nhóm thế hệ này đang bị lừa bởi những thủ đoạn từ quảng cáo trên mạng xã hội, cơ hội việc làm, đầu tư giả mạo.

Lừa đảo trực tuyến và các loại hình tội phạm mạng đang gia tăng chóng mặt ở Mỹ, với thiệt hại kỷ lục 16,6 tỷ USD năm 2024, theo FBI. 80% người được hỏi trong khảo sát của Pew nói rằng tình trạng này là vấn đề lớn của quốc gia.

