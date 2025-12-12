Hơn 70 hoa hậu các nước tôn vinh áo dài

Thí sinh Chelsea Fernandez của Philippines - ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện, theo đánh giá của nhiều fan và chuyên gia sắc đẹp. Chelsea Fernandez đang dẫn đầu về bình chọn của khán giả.

Cô 26 tuổi, có kinh nghiệm sân khấu nhờ từng tham gia Miss Philippines Earth, Binibining Pilipinas Globe 2022, Miss Universe Philippines 2025.