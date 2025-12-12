Hơn 70 hoa hậu các nước tôn vinh áo dài

Đêm thi thời trang của cuộc thi diễn ra tối 11/12 trên du thuyền dài 120 m, 10.000 m2, neo giữa sông Sài Gòn. Không gian sàn diễn mô phỏng Bưu điện Thành phố - biểu tượng kiến trúc 130 năm tuổi của TP HCM - với mái vòm cong, khung sắt đối xứng và sắc vàng đặc trưng.
Thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Heritage in Heritage của nhà thiết kế Trung Đinh, tôn vinh bản sắc Việt, đồng thời giới thiệu văn hóa đến bạn bè quốc tế.
Phần họa tiết trên áo lấy cảm hứng từ những kỳ quan thiên nhiên, tuyệt tác kiến trúc, nghệ thuật đến từ quê hương của mỗi thí sinh.
Trang phục làm bằng chất liệu lụa, sử dụng kỹ thuật ombre (nhuộm loang và chuyển màu thủ công) kết hợp hội họa.
Các người đẹp phối áo dài với phụ kiện nón lá, vòng cổ ngọc trai, găng tay hay túi cầm tay.
Màn công bố top 5 người đẹp áo dài gồm thí sinh của Việt Nam, Bahamas, Peru, Philippines, Ecuador.
Miss Cosmo Peru, Kelín Rivera, 32 tuổi, là doanh nhân, diễn giả. Cô có kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, từng thi Miss Universe 2019.
Beyonce Forbes, người Bahamas, toát lên vẻ bí ẩn trên sàn diễn. Người đẹp đang làm người mẫu, đồng thời là nhà sáng lập một thương hiệu sắc đẹp tại quê nhà. Cô còn có sức ảnh hưởng qua các hoạt động truyền cảm hứng, trao quyền cho phụ nữ trẻ.
Thí sinh Chelsea Fernandez của Philippines - ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện, theo đánh giá của nhiều fan và chuyên gia sắc đẹp. Chelsea Fernandez đang dẫn đầu về bình chọn của khán giả.
Cô 26 tuổi, có kinh nghiệm sân khấu nhờ từng tham gia Miss Philippines Earth, Binibining Pilipinas Globe 2022, Miss Universe Philippines 2025.
Alexandra Mina của Ecuador đội nón lá khi catwalk.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh kết hợp áo dài cùng khăn choàng lông. Hai tuần tham gia Miss Cosmo, Phương Linh thể hiện tốt qua các vòng thi thời trang, áo tắm, trang phục carnival. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô ở top đầu về phong độ, dự đoán vào top 10.
Nhiều mỹ nhân khác góp mặt tại chương trình, thể hiện bộ sưu tập áo dài qua các thời kỳ. Đương kim Miss Cosmo - Ketut Permata Juliastrid Sari, người Indonesia - trên sàn diễn.
Karnruethai Tassabut - Á hậu Miss Cosmo 2024 - catwalk với áo giao lĩnh.
Hoa hậu Phương Linh, Ngọc Châu, Xuân Hạnh lần lượt xuất hiện tại sự kiện.
Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.
Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragoncho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.
Các giám khảo gồm Paula Shugart - cựu chủ tịch Miss Universe, Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, người dẫn chương trình, nhà báo quốc tế Ali Aslan, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu, George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận