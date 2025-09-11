Hơn 7.500 tuyến đường TP HCM sẽ được khảo sát giá đất trước 2026

TP HCM sẽ khảo sát giá đất hơn 7.500 tuyến, đoạn đường từ nay đến cuối năm 2025 để xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo quyết định vừa được UBND thành phố phê duyệt, việc khảo sát sẽ thực hiện với khoảng 27.000 phiếu điều tra, chia theo 4.565 tuyến khu vực 1 và 2.940 tuyến khu vực 2. Tại mỗi vị trí đất, dữ liệu thị trường sẽ được thu thập qua ba phiếu điều tra, đồng thời bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ toàn bộ hệ thống đường hiện hữu.

Việc khảo sát nhằm cập nhật giá đất sát với biến động thị trường, tạo cơ sở cho bảng giá đất đầu tiên của TP HCM theo Luật Đất đai 2024.

Bảng giá đất này sẽ là căn cứ áp dụng trong 12 trường hợp, trong đó có tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai; xác định tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tính giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất...

Bất động sản khu đông TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP HCM, Viện Nghiên cứu phát triển cùng UBND phường, xã, đặc khu để thu thập dữ liệu và gửi về cơ quan chủ trì định giá. Ngoài các tuyến đã có trong bảng giá hiện hành, các tuyến, đoạn mới sẽ được khảo sát bổ sung để đảm bảo đầy đủ thông tin.

Dự án có tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, triển khai từ tháng 8 đến tháng 12. Sau khi hoàn thành, bảng giá đất sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để công bố và áp dụng từ đầu năm 2026.

Từ 1/7, TP HCM mới gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, mỗi địa phương đã ban hành bảng giá đất chi tiết theo từng tuyến đường, áp dụng đến hết 31/12, gồm Quyết định 79 của TP HCM, Quyết định 63 của Bình Dương và Quyết định 26 của Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND TP HCM sau sáp nhập thống nhất trong năm nay vẫn áp dụng các bảng giá hiện hành cho đến khi bị thay thế hoặc có chỉ đạo mới.

Kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Việc tiếp tục sử dụng bảng giá cũ đến hết năm nay phù hợp với quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 144 của luật này.

Phương Uyên