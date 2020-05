Hơn 68.000 người chết do nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.100 người chết do nCoV, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên hơn 68.000 trong hơn 1,1 triệu ca nhiễm.

Thêm 1.115 người chết do nCoV tại Mỹ trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với mức 1.540 trường hợp một ngày trước đó, khiến số ca tử vong ở nước này tăng lên 68.559.

Mỹ cũng ghi nhận thêm 26.261 ca nhiễm nCoV, thấp hơn mức 27.851 hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.187.035. Nước này tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do nCoV cao nhất thế giới.

Nhân viên y tế Mỹ mặc đồ bảo hộ tại trạm xét nghiệm ở New Rochelle, New York, hôm 13/3. Ảnh: AFP.

New York, tâm Covid-19 tại Mỹ, hiện ghi nhận 323.883 ca nhiễm và 24.648 người chết do nCoV, tăng lần lượt 4.670 và 280 trường hợp so với một ngày trước đó. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết chính quyền bang sẽ yêu cầu toàn bộ bệnh viện chuẩn bị nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân dự trữ trong 90 ngày đề phòng làn sóng nhập viện do Covid-19 có thể xảy ra lần hai.

Khoảng một nửa các bang ở Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc ổn định. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo từng phần trong khi tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã nối lại hoạt động.

Các cuộc biểu tình yêu cầu dỡ các hạn chế cách biệt cộng đồng tiếp tục diễn ra tại nhiều bang của Mỹ. Nhiều người biểu tình thậm chí mang theo súng tập trung ở sảnh tòa nghị viên bang Michigan đòi thống đốc mở cửa kinh tế .

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm nCoV, gần 250.000 người chết và hơn 1,1 triệu người đã hồi phục.

Ngọc Ánh (Theo CNN)