Hơn 600 ý tưởng cho cuộc thi 'Chuyến bay khởi nghiệp' Việt - Ấn

Cuộc thi "Chuyến bay khởi nghiệp" do Vietjet đồng hành tổ chức hút hơn 600 ý tưởng từ Việt Nam và Ấn Độ, tìm kiếm 14 dự án tiềm năng tham gia Bootcamp.

Chuyến bay Khởi nghiệp là sáng kiến hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC), Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ), Vietjet với vai trò nhà đồng hành. Chương trình khởi động ngày 25/8, mục tiêu kết nối nguồn lực sáng tạo của thanh niên hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư.

Sau vòng tuyển chọn từ hơn 600 hồ sơ đăng ký, 14 dự án ưu tú đã giành "vé vàng" tham dự Bootcamp tại Ấn Độ, diễn ra ngày 10-13/11. Hoạt động được xem là "phòng thí nghiệm thực tế", nơi các nhóm được chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế trực tiếp hướng dẫn, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tìm kiếm cơ hội gọi vốn.

Sau phần thi Bootcamp, vòng chung kết của "Chuyến bay Khởi nghiệp" sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 12, nơi những ý tưởng xuất sắc nhất được trình bày trước các nhà đầu tư quốc tế. Ngoài việc tìm kiếm dự án tiềm năng, cuộc thi còn khởi đầu cho hành trình vươn mình của thế hệ startup Việt Nam - Ấn Độ.

Lễ công bố sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp" diễn ra tại TP HCM ngày 25/8. Ảnh: Tài Nguyễn

Ông Ojasvi Babber, CEO Vườn ươm Sáng tạo Amity, cho biết cầu nối đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ. Theo ông, sự cộng hưởng về giá trị, công nghệ và tinh thần khởi nghiệp đã giúp chương trình thu hút hơn 600 ý tưởng chỉ trong thời gian ngắn, phản ánh khát vọng vươn tầm toàn cầu của thế hệ doanh nhân trẻ hai nước.

Các dự án được chọn tập trung vào bốn lĩnh vực mũi nhọn gồm phần mềm và trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, bán lẻ, công nghệ giáo dục, giao thông vận tải và logistics. Sự đa dạng này cho thấy tiềm năng hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, nơi hai nền kinh tế đang cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi số.

Trước đó, lễ công bố sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp" được tổ chức tại TP HCM vào 25/8, với sự tham dự của đại diện Chính phủ, lãnh đạo thành phố cùng chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ. Trong vai trò đồng sáng lập, Vietjet không chỉ là cầu nối hàng không giữa hai quốc gia, mà còn là đối tác chiến lược thúc đẩy hợp tác đầu tư, góp phần đưa các tài năng khởi nghiệp Việt Nam Ấn Độ vươn ra thế giới.

Trên chuyến bay Vietjet kết nối Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Tài Nguyễn

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, nhận định chương trình là cầu nối thiết thực giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo ông, hoạt động này không chỉ kết nối các startup, mà còn tạo tiền đề mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư và thương mại song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Bà Nguyễn Bảo Thúy, Chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, Trưởng ban tổ chức Startup Flight 2025, cho rằng đổi mới sáng tạo chỉ thực sự bền vững khi các hệ sinh thái cùng phát triển. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều thế mạnh bổ trợ về công nghệ, con người và thị trường, chương trình này sẽ là nền tảng để kết nối những nguồn lực đó thành sức mạnh chung, hướng tới hành trình hợp tác lâu dài.

Vietjet hiện khai thác mạng bay rộng khắp giữa hai quốc gia, kết nối các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad với Việt Nam. Việc mở rộng đường bay giúp tạo thuận lợi cho du lịch và thương mại, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, giáo dục và công nghệ.

Thái Anh