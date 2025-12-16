Hơn 600 tân cử nhân, thạc sĩ BUV đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vinh danh hơn 600 tân cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp niên khóa 2025, đạt chuẩn chất lượng của Việt Nam, Anh và quốc tế.

Trường tổ chức Lễ tốt nghiệp vào tháng 12, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ bản lĩnh, những bạn trẻ được BUV ví như "trái tim sư tử", sẵn sàng đóng góp vào nguồn lực chất lượng cao của Việt Nam.

Sinh viên, học viên tốt nghiệp đến từ 13 chương trình đào tạo, bao gồm: Tài chính - cấp bằng bởi Đại học London; Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Marketing, Kế toán và Tài chính, Tài chính và Kinh tế, Thiết kế và Lập trình Game, Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, Khoa học Máy tính, Quản lý Tổ chức sự kiện, Quản trị Du lịch, do Đại học Staffordshire cấp bằng; và Quản trị Khách sạn, Kế Toán và Tài chính do BUV cấp bằng.

BUV trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp. Ảnh: BUV

Các bạn đều học tập trong môi trường giáo dục áp dụng mô hình Chuẩn chất lượng ba cấp độ (Triple Quality Assurance). Ở cấp độ thứ nhất, BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận đạt kiểm định quốc tế. Ở cấp độ chuẩn Anh Quốc, với vai trò đại diện cho giáo dục đại học Anh Quốc tại Việt Nam, trường là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN đạt chứng nhận toàn diện của QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học của Anh Quốc), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng Anh Quốc và châu Âu. Trên bình diện chuẩn quốc tế, đơn vị tiếp tục duy trì chứng nhận QS 5 Sao trên tất cả hạng mục trọng yếu trong 6 năm liên tiếp.

Theo đó, thế hệ tân cử nhân này được đánh giá có phong độ ổn định, chiều sâu học thuật và năng lực nghiên cứu tốt. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại First Class (Xuất sắc) với tất cả các môn vượt 70/100 điểm trong toàn bộ chương trình học đạt khoảng 30%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, sánh ngang với tỷ lệ trung bình tại Anh theo Cơ quan Thống kê Giáo dục đại học Anh Quốc.

Tân cử nhân và thạc sĩ BUV trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: BUV

Khoảng 20% sinh viên BUV tiếp tục theo đuổi các chương trình sau đại học tại những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Đại học St. Andrews, Đại học Monash, Đại học Sydney... nổi tiếng với tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe và yêu cầu học thuật xuất sắc.

Gần 50% sinh viên có việc làm trước khi chính thức nhận bằng, gia nhập các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Vinamilk, Techcombank, MB Bank, Vingroup, Panasonic, Youtube, Boston Consulting Group (BCG), KPMG, EY... Đây đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán.

Bên cạnh đó, hơn 20% sinh viên theo đuổi con đường khởi nghiệp. Nhiều dự án đã hình thành và phát triển nhiều năm như Young Vitality - hệ thống phòng tập kiến thức về dinh dưỡng khoa học, vận động thông minh và lối sống lành mạnh; 204 Production, đơn vị truyền thông chuyên về nhiếp ảnh, video. Các dự án phát triển thông qua quá trình xây dựng sản phẩm, triển khai dự án thực tế và thử nghiệm mô hình kinh doanh trong môi trường học tập đề cao tính ứng dụng.

Trường tổ chức trong khuôn viên đạt chuẩn 5 sao. Ảnh: BUV

Trước những thành tựu của thầy và trò BUV, ông Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh đánh giá cao vai trò nòng cốt của trường trong hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, lĩnh vực nền tảng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam - Vương quốc Anh. Ông tin những sinh viên tốt nghiệp năm nay sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa hai nền giáo dục, mang những giá trị, tri thức và tinh thần cầu tiến được trang bị tại BUV để đóng góp cho cộng đồng, Việt Nam và mối quan hệ gắn kết giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Đoàn Thùy Dương - Thủ khoa Cử nhân Kế toán và Tài chính khẳng định điều quý giá nhất cô và các bạn nhận được từ BUV không chỉ là tấm bằng Anh Quốc, mà còn có cách tư duy, giải quyết vấn đề và sự tự tin để bước vào một thế giới đầy cạnh tranh.

"Mỗi chúng em có một hành trình khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần: không ngừng vươn lên và tạo ra giá trị thực", nữ thủ khoa nói thêm.

Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BUV

Theo Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, hơn 600 sinh viên này sẽ bước vào thị trường lao động với lợi thế rõ nét, gồm: nền tảng học thuật chuẩn Anh, khả năng tiếng Anh học thuật vượt trội và tư duy toàn cầu, những phẩm chất được các nhà tuyển dụng trên thế giới tìm kiếm.

Giáo sư Phil Allmendinger - Phó hiệu trưởng Học thuật, Đại học London cũng ghi nhận nỗ lực bền bỉ của sinh viên BUV trong chương trình đào tạo được kiểm định nghiêm ngặt của Anh Quốc.

"Thế giới ngày nay cần những tân khoa như các em, biết tư duy phản biện, hành động có trách nhiệm và dẫn dắt bằng tầm nhìn", ông khẳng định.

Thành tựu của các tân khoa BUV góp phần phản ánh nỗ lực bền bỉ của nhà trường trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Trường đặt mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, tiến đến nhóm 100 đại học tốt nhất châu Á. Trong tương lai, BUV định hướng tiếp tục khẳng định sứ mệnh trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng tri thức, trải nghiệm thực tiễn và tư duy toàn cầu thông qua giáo dục Anh Quốc chuẩn quốc tế. Từ đó, những thế hệ "trái tim sư tử" có thể tự tin, đầy trách nhiệm và sẵn sàng thích ứng trong một thế giới biến động.

Nhật Lệ