Hơn 600 người kéo co cầu may mắn đầu năm

Lễ hội kéo co thôn Hoà Lan được tổ chức vào các buổi chiều, từ mùng 4 đến 8 Tết hàng năm.

Theo truyền thuyết, nơi đây là quê hương của nữ tướng Lê Ngọc Chinh, nữ tướng giỏi của Hai Bà Trưng. Trong trận đánh ở Gò May, khi gươm bị gãy, bà đã lấy dải yếm thắt lưng bọc đá cuội vào trong làm vũ khí. Trong giờ phút giằng co, dải yếm văng ra xa bay về phía thôn Hoà Loan, còn hòn đá rơi về phía thôn Lũng Ngoại. Để tưởng nhớ công ơn của vị nữ tướng, vào dịp Tết, thôn Lũng Ngoại lại tổ chức chơi trò “hú đáo”, còn thôn Hòa Loan tổ chức kéo co.

Lễ hội từng bị gián đoạn trong những năm chiến tranh và thời bao cấp. Đến năm 1992, khi đình làng Hòa Loan được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, lễ hội mới được tổ chức trở lại.